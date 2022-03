Tras su primera aparición pública, la expareja volvió a denunciar al funcionario judicial por hostigarla

A un día nada más de la aparición en público de la mujer que denunció a Mario Parisí por golpeador, ella volvió a denunciar penalmente al funcionario judicial por supuesta intimidación y hostigamiento a través de WhatsApp. Esto ocurrió el mismo día en que él salió a responder a su expareja por sus explosivas declaraciones en una entrevista exclusiva en el programa Paren las Rotativas.

Este es un nuevo capítulo del escandaloso caso de presunta violencia de género que tiene como principal imputado a Mario Héctor Parisí, el excoordinador del Colegio de Magistrados y de la Unidad Conclusiva de Causas del Poder Judicial de San Juan. El funcionario judicial afronta una causa penal por la supuesta golpiza que le propinó a María Fernanda Sánchez Salé, su pareja en ese entonces, el mediodía del 22 de noviembre último en su departamento céntrico de la capital San Juan. La señora afirmó que el abogado la tomó del cuello, de los cabellos, que le dio trompadas y patadas en el piso, que la escupió y le tiró su celular.

Por ese hecho, Parisí está imputado de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género, amenazas agravadas por el uso de arma blanca y desobediencia de una orden judicial. Otros involucrados en el caso son Juan Pablo Ortega, asesor jurídico del Colegio de Magistrados y coordinador de la Escuela Judicial, y el médico Jorge Gil, ambos amigos del funcionario judicial. Ambos están sospechados de encubrimiento, por intentar convencer a la víctima -uno le quiso entregar dólares y pasajes de avión-, para que modificara su declaración en sede judicial y así favorecer a Parisí.

Sobre todo esto habló María Fernanda Sánchez Salé en el programa televisivo Paren las Rotativas, el martes último, en su primera aparición en público. Visiblemente conmovida y llorando, la mujer reiteró las denuncias contra Parisí y relató en detalle las supuestas agresiones y las presiones que sufrió posteriormente para frenar la causa penal.

Las repercusiones de la entrevista no se hicieron esperar. Mario Parisí rompió el silencio y respondió a través de Tiempo de San Juan: “Es falso y ridículo”, expresó, negando así las acusaciones vertidas por su ex. Incluso sostuvo que “como hombre de derecho sostengo que la verdad tiene que surgir de las audiencias, no de presentarse en un programa de televisión para dar una versión propia”. También cuestionó a la mujer por negarse a la pericia psicológica y puso en duda su estado de salud mental. Pero eso no fue todo, al parecer, Parisí quedó herido y le mandó un mensaje indirecto a la mujer a través de WhatsApp.

En tribunales. Parisi, el médico Gil y el funcionario judicial Juan Pablo Ortega.

Lo denunció la propia María Fernando Sánchez Salé, en compañía del abogado Reinaldo Bedini, señalaron voceros judiciales. Las fuentes revelaron que el miércoles último la mujer realizó una presentación judicial en el CAVIG, en la que aseguró que Parisí volvió a hostigarla por WhatsApp. La versión es que el funcionario puso una foto de la mujer en su estado y escribió algunas frases refiriéndose a ella y a la vez defendiéndose de las acusaciones. Hasta habría presentado como pruebas las capturas de pantalla, consignaron las fuentes.

El personal de la UFI del CAVIG está analizando la nueva presentación, pero el funcionario podría haber incurrido en el presunto delito de desobediencia a una orden judicial. Es que durante la audiencia de formalización, en la cual concedieron la libertad a Parisí, el juez de garantías Matías Parrón le impuso como medidas cautelares la prohibición de acercamiento, así también cualquier tipo de contacto y todo acto turbatorio. Esto es: no llamarla, ni molestarla o referirse a ella vía telefónica, medios electrónicos o por las redes sociales.

La mujer obviamente vio esas publicaciones de Parisí en su estado de WhatsApp y denunció lo que consideró parte del hostigamiento que viene padeciendo contra su persona, explicó una fuente judicial. Dijo también que se siente intimidada y teme por su integridad física, más sabiendo que le quitaron la custodia policial. Esto puede complicar más a Parisí porque dejó abierta la posibilidad de que abran una nueva causa penal en su contra por violar una medida cautelar.