Parisí habló por primera vez: “es falso y ridículo”, dijo en respuesta a su ex que lo acusa de golpeador

Mario Parisí no se quedó callado y salió a responder a su expareja, quien este martes dio una entrevista exclusiva en el programa televisivo Paren las Rotativas y volvió a acusarlo de haberle dado una feroz golpiza. “Es absolutamente falso y ridículo lo que se ha dicho, pero cuando salga a la luz toda la verdad va a haber una versión distinta a la que se ha dado”, sostuvo el funcionario judicial para desmentir a la mujer.

Es la primera vez que Mario Héctor Parisí habla en público. El excoordinador del Colegio de Magistrados y de la Unidad Conclusiva de Causas del Poder Judicial de San Juan fue detenido a fines de noviembre último por la presunta paliza que propinó a su entonces pareja, María Fernanda Sánchez Salé, el lunes 22 de ese mes. Si bien actualmente se encuentra en libertad, el abogado y funcionario judicial está imputado de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género, amenazas agravadas por el uso de arma blanca y desobediencia de una orden judicial.

Dos amigos de Parisí son investigados por presunto encubrimiento. Juan Pablo Ortega, asesor jurídico del Colegio de Magistrados y coordinador de la Escuela Judicial, y el médico Jorge Gil están sospechados de intentar convencer a la víctima -uno de ellos le llevó dólares y pasajes de avión-, para que modificara su declaración en sede judicial y así favorecer a Parisí.

Fue lo que denunció María Fernanda Sánchez Salé, la expareja de Parisí. Y lo relató por primera vez en público en el programa televisivo Paren las Rotativas, que se emite todos los martes por Canal 13. En la entrevista, la señora lloró y aseguró que la paliza que sufrió de manos del funcionario judicial fue brutal y humillante.

“Se molestó por `un hola bonito´, que le escribí a un amigo”, contó, a la vez que agregó: "Me pegaba y me decía '¿vas a llamar al CAVIG?'''. Calificó a Parisí de celoso y de mal carácter, además recordó que hubo otras agresiones anteriormente, aunque no de esa forma. También detalló cómo fue que el médico Gil y Juan Pablo Ortega intentaron persuadirla para cambiar su declaración. En otra parte de su relato, también aseguró que tiene miedo a sufrir represalias y que le quitaron la custodia policial.

Bajo sospecha. Mario Parisí a la derecha, Jorge Gil al medio y a la izquierda Juan Pablo Ortega, los tres imputados.

Luego de las explosivas declaraciones, Mario Héctor Parisí recogió el guante y por primera vez salió a responder en público. “Niego categóricamente todo lo que ha dicho esta persona en el medio televisivo”, sostuvo el funcionario en exclusiva a TIEMPO DE SAN JUAN.

Pidió disculpas por no responder preguntas ni explayarse y aclaró que no quería entrar en polémicas, pero así también salió a retrucar duramente. “Como hombre de derecho sostengo que la verdad tiene que surgir de las audiencias, no de presentarse en un programa de televisión para dar una versión propia. En especial, en este caso en particular, de alguien (por la denunciante) que no se ha querido someter a la pericia psicológica para que constatemos cuál es el estado de su salud mental y que constatemos si hay verdad o falsedad en lo que ha dicho”, dejando entrever que la mujer no está bien psicológicamente y que mintió en su declaración.

Sin perder la cordura, pero muy serio, Parisí expresó que “estoy ansioso porque se produzcan las próximas audiencias en la que la sociedad sanjuanina va a tener acceso a información verdadera. Y cuento con una excelente defensa, que va a sacar a la luz todo lo que no se sabe todavía”.

El que prefirió directamente guardar silencio fue Juan Pablo Ortega, otro de los funcionarios judiciales cuestionados e investigado por posible encubrimiento. "No quiero ser imprudente, pero no voy a hacer ninguna declaración de nada. Manéjense con mis abogados", respondió a Tiempo de San Juan. A Jorge Gil fue imposible localizar. Su abogado defensor explicó que iba a analizar si era conveniente hacer declaraciones.

La causa está en pleno proceso de investigación. La estrategia de los abogados defensores es buscar que Parisí sea sobreseído o beneficiado con la suspensión de juicio a prueba. Esto es lo que llaman “probation”, que consiste en la realización de trabajos comunitarios y el aporte simbólico de una suma de dinero a cambio de dar por extinguida la causa.

En el caso de Ortega y Gil, intentan demostrar que son amigos íntimos de Parisí. Ese sería el salvoconducto que posibilitaría que ambos despeguen de la causa, dado que el Código Penal contempla que parientes y hasta amigos íntimos del acusado están exentos de cualquier responsabilidad penal en el delito de encubrimiento.