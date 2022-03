Detienen a psicólogo sanjuanino influencer: está acusado de intentar matar a su novia simulando un suicidio

Un conocido psicólogo y docente sanjuanino, Ariel Ignacio Moya, se encuentra preso en Mendoza por un misterioso episodio. Es que la policía investiga qué ocurrió con su joven pareja en el departamento que compartían en la ciudad de la mencionada provincia. Mientras ella se encuentra en grave estado como consecuencia de un brutal ataque, Moya está detenido sospechado de hacer pasar la agresión como un intento de suicidio.

Moya es muy conocido en la provincia. Psicólogo, docente en la Facultad de Filosofía de la UNSJ y estudiante. Por medio de sus posteos en Instagram y videos en Youtube el profesional brinda consejos sobre relaciones de pareja y se refiere a la conducta humana. Además es cantante de flamenco y toca la guitarra, incluso ha llevado su música al Hospital Marcial Quiroga.

Uno de los posteos que hace el profesional a diario.

Según informó el diario El Sol (de Mendoza), Moya está tras las rejas en la vecina provincia desde principios de este mes al ser acusado por las autoridades de haber intentado matar a su pareja en el departamento que compartían en la ciudad y próximamente terminará en el Pabellón 5 de la cárcel de Boulogne Sur Mer, agregan.

La joven, (no se informa su identidad por tratarse de un caso de violencia de género), está internada en el Hospital Central desde hace 17 días. Su estado de salud es de gravedad, explican, ya que contrajo neumonía.

Según explicaron desde el diario mendocino, el caso es sumamente complejo ya que se sospecha que el profesional habría tratado de engañar a la familia de la joven y hasta a los investigadores asegurando que ella terminó herida como consecuencia de un intento de suicidio.

Por estas horas, Moya está imputado por el delito de femicidio en grado de tentativa. No se descarta que en los próximos días su situación se pueda complicar aún más debido a que la fiscal de Homicidios que instruye la causa desde casi el comienzo, Andrea Lazo, pedirá la prisión preventiva en su contra. Por el momento la justicia entiende que existen varias pruebas para mantener al psicólogo en una celda mientras avanza la investigación.

"Un hombre detrás de una gran mujer", uno de los posteos de Moya con la joven.

CÓMO TERMINÓ SU PAREJA EN GRAVE ESTADO

Según la información que obtuvo el citado medio mendocino, el Sol, el profesional habría atacado a la joven la noche del sábado 26 de febrero en el departamento ubicado sobre calle España, en Mendoza. Según la hipótesis que maneja Fiscalía, Moya habría tratado de quitarle la vida con sus propias manos u otro elemento mediante asfixia, cerca de las 23:30 de ese día.

Lo siguiente que ocurrió es que la joven ingresó al Hospital Central de Mendoza, como un intento de suicidio, y no se consideraba un hecho dudoso, en base a la declaración que había brindado en aquel entonces Moya. Según había dicho el profesional a las autoridades, entre lágrimas, es que había encontrado a su pareja colgada con unas sábanas en el cuello, en un sector del inmueble. Pero los efectivos no estaban del todo convencidos de lo que escuchaban.

En un principio la familia de la muchacha hasta creyó las palabras de la pareja, pero las cosas cambiaron a raíz de una serie de lesiones que los médicos detectaron y que no eran compatibles con lo que había dicho Moya. "Se profundizó el trabajo de la fiscal Lazo y confirmaron con pruebas objetivas que el psicólogo había montado un escenario con el objetivo de disimular el ataque que había cometido", relata el medio mendocino.

Acto siguiente las autoridades activaron el protocolo establecido para los casos de femicidio y los profesionales del Cuerpo Médico Forense se hicieron presentes en el hospital y concluyeron luego de un estudio que no se trataba de un intento de suicidio.

El último posteo que el profesional hizo sobre su pareja.

De acuerdo a lo que revelaron las fuentes del caso al diario El Sol, tres médicos afirmaron en el expediente que hay por la causa que la víctima presentaba quemaduras en el cuello que no son compatibles con un suicida. Y trascendió según los informantes que, estando en una de las habitaciones del hospital, la joven habría gritado: "Me quiere matar, me quiere matar".

El caso de violencia está en plena etapa de investigación. La Fiscalía tendría casi probado que este es un caso intencional mientras siguen analizando los detalles, e incluso sostienen que Moya habría cortado las sábanas para simular el intento de suicidio. Por ahora Moya prefirió el silencio luego de que le notificaron el delito que le imputan en Mendoza.