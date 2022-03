Hackearon el Instagram de un árbitro sanjuanino y usaron sus contactos para pedir dinero

Emanuel Ejarque fue víctima de una estafa. El viernes antes de dirigir un partido por la Primera Nacional se dio cuenta de que sus redes sociales habían sido hackeadas. Lo peor de todo es que el estafador le hablaba a sus contactos para sacarles dinero.

"Cuándo intenté entrar al Instagram no podía, pensé que estaba poniendo mal la contraseña y cuando quise cambiarla me saltó un email que no era mío, y ahí me di cuenta de que me habían truchado o hackeado, porque el número de teléfono tampoco era mío", expresó el árbitro a Tiempo de San Juan.

El árbitro nacional alertó a sus contactos que "tengan cuidado" porque habían tomado sus redes y estaba siendo estafado. La persona que se hacía pasar por él, usó otro número con su foto y buscaba vender dólares.

Lo cierto es que Ejarque sigue manteniendo su número personal (con terminación en 6111) y ya radicó la denuncia en la Comisaría Central.

"Un compañero de Buenos Aires me mandó un mensaje preguntándome si había cambiado el número y cuando decía quién era, se presentaba como 'Ema Jarque'. Y siempre los trato diferente, y cuándo empiezan a conversar se dan cuenta que no soy yo".

"Hasta el momento no cayó nadie. Andaba pidiendo un número para la venta de dólares, y como solo pide el deposito, ahí es la desconfianza, porque no te podes juntar. Imaginate que tengo 1200 contactos en el teléfono"

Ejarque le comentó a Tiempo de San Juan que varias veces intentó llamar y no le da tono: "Te agarra la contestadora, lo único que hace es responder WhatsApp, y también me quise juntar pero no se puede hacer nada, no te responde".