La versión de la famosa abogada sobre el episodio con la Policía esta madrugada

La letrada Noriega se defendió del arresto que fue noticia este martes en la madrugada en Concepción. La letrada expresó que no sabía que su pareja había tomado alcohol. “La verdad no me interesa mucho entrar en esta difamación constante a mi persona”, agregó.

Según la versión de la abogada, ella había salido a comer con sus amigos. En un momento de la noche, la pareja le pidió que pasara a buscarlo. Noriega se fue con su camioneta -Volkswagen Amarok- se encontró con él y le dijo que manejara.

“Se nos hizo un poco tarde, ya que hacía mucho que no nos veíamos”, expresó. Noriega prosiguió diciendo: “Nos íbamos a mi casa a dormir, pero el estacionó y me dio un beso. Justo se paró un patrullero y me pidió la documentación de mi vehículo -a lo cual accedí-, pero mi pareja había estado tomando antes de que lo buscara y por eso nos llevaron detenidos. Nunca me percaté que había tomado alcohol” finalizó.

María Filomena Noriega también se defendió por supuestos dichos que en el interior de su camioneta había botellas de alcohol: “Se habla de que tenía botellas, lo cual no es así” y terminó diciendo en su mensaje: “Y la verdad que no me interesa mucho entrar en esta difamación constante a mí persona”.