Robos en viviendas: en una casa de Pocito robaron $320 mil y en otra de Chimbas casi $100 mil

Este jueves volvió a repetirse la modalidad de atacar casas cuando sus moradores no están. En una vivienda de Pocito rompieron una ventana y robaron la suma de 320 mil pesos en efectivo. Lo mismo sucedió en otro domicilio de Chimbas, donde sustrajeron artefactos y casi 100 mil pesos.

Uno de esos delitos se produjo en el domicilio de una mujer identificada como Sandra Páez, quien vive en inmediaciones de la ruta 40 y calle Agustín Gómez, en Pocito. Fuentes del caso revelaron que la señora y su familia se ausentaron de la vivienda alrededor de las 22 del jueves y regresaron a las 22, momento en que descubrieron que habían roto una ventana del fondo y adentro estaba todo revuelto.

Aseguraron sustrajeron 320 mil pesos en efectivos y alguna que otra cosa que no precisaron. Esto sucedió en la Seccional 6ta, cuyos policías aseguraron que no podía dan información. Lo cierto es que no tenía ninguna pista.

Algo parecido sucedió en la vivienda de la familia Cuello en la manzana K del barrio Andacollo III, en Chimbas, en jurisdicción de la Seccional 17ma. Fuentes del caso contaron que los propietarios salieron en horas de la tarde del jueves y volvieron a las 23. En ese lapso, ladrones rompieron uno de los accesos y entraron a llevarse lo que tenían a mano.

Las fuentes consignaron que robaron una bicicleta rodado 29, un televisor 43 pulgadas y 98 mil pesos en efectivo, además de otros objetos menores. Por los artefactos que se llevaron, se supone que los delincuentes usaron algún vehículo. El caso es investigado.