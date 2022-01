Le hackearon el WhatsApp a un conocido ciclista y estafaron a Nicolás Tivani

El ciclista Ricardo Escuela de la Agrupación Virgen de Fátima fue víctima de un engaño: hackearon su WhatsApp, postearon una foto que necesitaba plata y estuvo sin poder usar su teléfono un buen rato. El ciclista habló con Tiempo de San Juan y contó como sucedió todo, en el que cayó fue su colega y amigo, Nicolás Tivani.

"Les pedían que depositaran 30 lucas"

"Fue esta mañana como a las 9, estaba atendiendo mi negocio de motos y me llegó un mensaje de Nico (Tivani) diciéndome que ya me había depositado en Mercado Pago, pero yo no tengo cuenta. Cuando miro mi teléfono, tenía tres contactos más que son de Estados Unidos que me preguntaban cuánto necesitaba. Pensé que estaban tomados, porque allá son las 4 de la mañana a esa hora, pero no".

El ciclista es íntimo amigo del pedalero Nico Tivani y cuando él le dijo que ya le había pasado el dinero, Escuela reaccionó de manera confusa y sin entender lo que estaba pasando. "No te pedí plata, ¿de qué me hablas?, estás loco?", dijo. A lo que continuó, y ya teniendo todo los motivos suficientes de que se estaba tratando de una estafa, expresó: "No se como hicieron, deben ser expertos, se metieron a mi WhatsApp y al de mi señora; quisieron sacarle plata a nuestros contactos".

Dentro de todo el "modus operandi" que los delincuentes utilizan para sacarle plata a la gente, Escuela fue parte de una estafa más en la que tomaron su número personal para hacer caer a sus contactos.

La supuesta conversación de Nico Tivani a Escuela: