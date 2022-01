Echan a mujer policía sanjuanina por consumo de cocaína y marihuana

No la hubiesen descubierto nunca si no fuese por la caída en moto que sufrió camino al trabajo. Es que alguien supuestamente se dio cuenta que la mujer policía accidentada no estaba con toda su lucidez, fue así que dispusieron que se hiciera un examen toxicológico. Ahí se le vino la noche. El resultado del análisis químico arrojó algo sorprendente: detectaron que la agente había consumido cocaína y marihuana.

Ese episodio sucedió la noche del 27 de enero de 2021 y posteriormente se abrió una investigación administrativa contra esa joven, identificada como una agente de apellido Figueroa Firmapaz, sobre quien ahora se tomó una decisión, según fuentes del Gobierno. En un decreto que se conoció este martes, el Poder Ejecutivo sancionó a la mujer policía con la cesantía de las filas policiales.

En el informe se detalla que la causa se inició en jurisdicción de la Seccional 3ra en Trinidad, aunque otros jefes policiales aclararon que fue en la comisaría en Concepción. Ese día, alrededor de las 21.50, la agente Figueroa Firmapaz protagonizó un accidente en moto junto a su primo en avenida Circunvalación, a la altura de calle General Acha. Ella se dirigía a su trabajo. Debía presentarse a las 22 en la sede del Cuerpo Especial de Vigilancia.

Como parte de las actuaciones, ordenaron que la agente de Policía se sometiera a un análisis toxicológico. Al parecer, no la vieron bien. El resultado del estudio se conoció días después. Ese informe emitido por personal del Complejo Científico Forense y de Criminalística del Poder Judicial señaló “que se obtuvo resultado positivo para cocaína y THC”. Esta última es la abreviatura de Tetrahidrocannabinol, en referencia a rastros de consumo de marihuana.

Esto escandalizó a los jefes policiales y en los primeros días de marzo de 2021 se inició un sumario administrativo contra la agente al considerar que cometió una falta grave. Sucede que quedó en evidencia que esa noche iba a patrullar, con un arma en la mano, bajo los efectos de sustancias prohibidas.

En su defensa, la agente alegó que ese día sólo tomó un té de Coca como infusión digestiva. Por otra parte, reconoció que ocasionalmente consumía cocaína en fiestas, cuando su primo le daba, pero no compraba, según el informe del Ejecutivo. También dijo que algunas veces daba una “seca”, supuestamente haciendo alusión a cigarrillos de la marihuana.

En el sumario aclararon que, si bien respetaban la vida privada, esto no correspondía con lo que se espera de una servidora pública. Además, consumía de forma regular y estaba yendo a trabajar intoxicada poniendo en riesgo su vida y la de terceros, señala el documento. En otra parte, señalaron que no está acreditado con pruebas que su consumo fuese una enfermedad, Consignaron que su conducta no era decorosa y generó un desprestigio y descredito a la institución. Con todos estos fundamentos, le bajaron el pulgar a la mujer policía y el Poder Ejecutivo resolvió echarla de la fuerza provincial.