La condenaron por tirarle un celular por la cabeza a su ex y quemarle el auto

Una mujer violenta fue condenada, este viernes, en la Justicia sanjuanina por haberle pegado a su ex pareja. El hecho ocurrió el jueves por la madrugada en el barrio Huarpe, Pocito.

Se trata de Lucía Sandra Guajardo quien, el jueves fue en la madrugada hasta la casa de su ex pareja. Guajardo tiene cuatro hijos junto a la víctima y fue a llevarle dinero para los menores.

La mujer se quedó un par de horas y cuando se iba se subió por la fuerza al auto de su ex, a pesar de que él le pidió que no lo haga.

Para librarse de Guajardo, el conductor abandonó el vehículo y fue golpeado en la ceja con un celular. Es que la mujer le tiró con el aparato por la cabeza, provocándole un corte en la cara.

El ex novio de la agresora escapó a la casa de su madre y, minutos más tarde, se enteró de que Guajardo le había prendido fuego al rodado. La mujer violenta fue denunciada y recibió una condena de 7 meses de prisión condicional, por lo que no irá presa, pero tampoco podrá acercarse a su ex durante dos años.