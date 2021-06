Piden llevar a juicio al profesor acusado de abusar de su alumno en una escuela de Rawson

A más de un año de la detención de un profesor por los presuntos abusos sexuales contra un alumno con retraso madurativo en una escuela agrotécnica de Rawson, la jueza del caso dispuso llevarlo a juicio. El docente siempre negó haber tenido encuentros con el estudiante, pero el adolescente aseguró que tuvieron sexo en varias ocasiones dentro del mismo colegio y que hasta le mandó fotos de desnudos.

Jorge Eduardo Giménez, de 45 años y quien daba clases de agricultura, es acusado del delito de corrupción de menores, agravado por ser cometido mediante engaños y por ser encargado de la educación de la víctima, confirmaron fuentes judiciales. En este caso, de un adolescente que al inicio de la causa tenía 17 años. El docente se encuentra detenido en el Servicio Penitenciario Provincial y, a partir de la resolución de la jueza de instrucción Mabel Moya, todo indica que próximamente será llevado a juicio.

El pedido de elevación a juicio lo hizo el fiscal Alejandro Mattar. De todas formas, la resolución no está firme. Nicolás Fiorentino, el abogado defensor del profesor, adelantó que apelará la medida en razón de que entiende que el delito no existió y no hay pruebas suficientes para acusar a su cliente.

El caso fue revelado por diario TIEMPO DE SAN JUAN en febrero de 2020 tras la detención de Giménez. Fue denunciado por los padres del estudiante, que por eso días descubrieron chats entre el chico y el docente en los cuales hablaban de encuentros sexuales. Incluso encontraron una foto del profesor desnudo, que éste le envió al adolescente.

La causa se investigó en el Segundo Juzgado de Instrucción. El testimonio del adolescente a través de Cámara Gesell en el Centro A.NI.VI. fue clave y hundió al docente. La supuesta víctima contó que algunos de los encuentros con el profesor se daban durante los recreos en la escuela y eso sucedía desde hacía un año. Otras de las pruebas fue el informe de los psicólogos que señalaron que el chico no mentía. También los registros de esos chats y fotos, según fuentes judiciales.

Durante la indagatoria, el docente negó haber tenido contacto físico con el adolescente, pero reconoció que mantuvo charlas con él en las redes sociales. Dijo además que no sabía cómo llegaron esas fotos suyas al chat del chico. Después reconoció que le envió una foto.

Fuentes del caso señalaron en su momento que este mismo profesor tiempo atrás tuvo una causa administrativa en el Ministerio de Educación por un problema con otro alumno y que ese caso no se judicializó.

El fiscal Mattar consideró que la etapa instrucción estaba concluida y la jueza Mabel Moya, actualmente a cargo del Segundo Juzgado de Instrucción, hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y resolvió elevar la causa a juicio. Con esto, el caso de Giménez entra en su recta final y parece que no evitará el juicio.