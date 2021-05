Le hablaba por el trámite del divorcio y el hombre hasta la amenazó de muerte

Un hombre fue juzgado luego de que le enviara un audios amenazantes a su ex pareja, cuando ésta le hablaba por el trámite del divorcio. El hombre fue denunciado y ya lo condenaron a seis meses de prisión de cumplimiento condicional.

El hecho fue sobre las 13 del pasado 28 de abril. La denunciante hablaba por WhatsApp con el hombre. Quiso charlar sobre el trámite del divorcio y el agresor le envió una catarata de audios amenazantes. "Me tenés harto, querés que te dé más plata, estás confundida, me estás haciendo perder el equilibrio, te voy a matar hija de p..., no doy más, me estás haciendo perder, o te ponés las pilas o nos vamos a morir los dos", le mandó.

La mujer fue a denunciarlo y mostró los audios. Lo detuvieron y este jueves lo condenaron en el nuevo Sistema Acusatorio Penal. Fue condenado por la jueza Verónica Chicón.