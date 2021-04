Qué dijo el abogado sanjuanino denunciado por impedir a los gritos una audiencia

El conocido abogado sanjuanino, Gustavo de la Fuente, salió a dar su versión sobre el escándalo en tribunales tras el que fue denunciado por el delito de impedimento o estorbo funcional por parte del fiscal Francisco Bruno Micheltorena. No descartó denunciar a los fiscales del caso Mura por coacción e intimación hacia sus testigos.

Según consta en la denuncia, en al audiencia que se hizo el miércoles último con la presencia de los fiscales Francisco Pizarro, Adrián Elizondo y Cesar Recio que estaban tomando a un testigo ofrecido por De La Fuente en el marco del caso del crimen del policía Oscar Mura, (ya que el letrado defiende al único acusado del homicidio, Diego Espejo), el abogado "irrumpió en la sala y le ordenó que no hablara más, que se abstuviera de seguir declarando y que se, retirara de la audiencia, saliendo ambos rápidamente de la sala impidiendo con esta acción concluir el acto procesal que se estaba cumpliendo". La conducta configuraría la infracción al Art. 241 inc. 2° del Código Penal por la comisión del delito de Impedimento o Estorbo Funcional contra la administración pública.

Según De la Fuente, en diálogo con radio Estación Claridad este viernes, hubo "maltratos" de los fiscales para con sus testigos. Dijo que los agentes fiscales que tomaron la audiencia "le decían a la mujer 'cómo puede ser que exista una publicación a favor de su esposo en Face, usted apoyándolo sabiendo que es un criminal, un asesino', creo que está fuera de toda discusión e investigación del hecho". Apuntó que "lamentablemente esas audiencias las hacían ellos a puerta cerrada, sin participación de la defensa, es decir que es la palabra de ellos contra la de mis clientes. Apenas salieron de la audiencia fueron a mi oficina a decir cómo los habían maltratado".

El abogado aseguró que "al otro día volvían a presentarse los otros testigos entonces es ahí donde yo trato de buscar dónde está la otra sala de audiencias y no la encuentro, era una oficina que tenían ellos ahí. Y cuando llego, no escucho la declaración de absolutamente nadie. Es falso y mentira lo que están diciendo que yo escuché que uno de los testigos se estaba rectificando es mentira. Yo llego cuando el fiscal sale a los gritos diciendo 'traigan a Flagrancia, tengo acá a un mentiroso que lo vamos a meter preso por falso testimonio. A los gritos desde adentro, por teléfono, no sé si estaba hablando con un superior o un fiscal. Ahí fue que lo veo y le digo 'eh, pero qué le pasa con mi testigo, dejen de estar coaccionándolo, amenazándolo, basta, como todos mis testigos van a ser falso testimonio, dejenló hablar. Ya está, basta, mis testigos van a declarar todos en juicio, porque acá no hay ninguna garantía. En eso mi testigo se levanta, se retira, y después yo me retiro con ellos".

Respecto de si gritó en la audiencia respondió "una cosa es que yo grite y otra que me pueda haber molestado la actitud de ellos. Pero gritarle y patotearlo no, de ninguna forma".

Sobre su situación personal tras ser denunciado, De la Fuente dijo que "no corresponde ninguna detención, es un delito excarcelable, con una pena mínima, vamos a ver quién es el fiscal y juez actuante, y de ahí se harán las presentaciones correspondientes". Además adelantó que no se defenderá él mismo sino que va a contratar un abogado y que no va a comprometer a ningún personal de tribunales como testigo del hecho que se le imputa a él porque no quiere que "los echen a ellos".

También afirmó que seguirá defendiendo a su cliente en la causa del asesinato del policía Mura.

"Voy a demostrar todo lo que estoy diciendo y si mis testigos salen del temor en el que están les presentaré la correspondiente denuncia a los fiscales que han coaccionado e intimado a mis clientes. Si mis clientes lo deciden tienen todo el derecho de hacerlo", remarcó De la Fuente.

Por último dijo que no teme a eventuales sanciones del Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados ya que "he actuado conforme a derecho".