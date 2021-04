Ordenaron la detención domiciliaria al mozo de Capital que le habría mostrado la cola a un menor

El pasado jueves se realizó la Audiencia de Control de Detención, Anticipo de Prueba y Formalización de la Investigación por el caso del mozo que habría realizado exhibiciones obscenas a un menor en los sanitarios de un paseo comercial.

El imputado está acusado del presunto delito de Exhibiciones Obscenas Agravadas en perjuicio de un menor de 11 años.

En la audiencia, que se celebró en la Sala de Audiencias Nº 9, el juez Alberto Caballero resolvió que la Investigación Penal Preparatoria sea desarrollada en 60 días. Asimismo, autorizó el Anticipo de Prueba mediante audiencia video-grabada, la que se llevará a cabo el día 26 de abril, para que el menor de edad realice su declaración. Y ordenó la detención domiciliaria por el término de 15 días para el imputado.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Dra. Ingrid Celina Schott Moreno y la ayudante fiscal Dra. Paula Redondo, de la UFI ANIVI. La defensa particular fue ejercida por el Dr. Andrés Eduardo Bertagna Merino.

Fiscalía había solicitado la Prisión Preventiva por 3 meses, la Investigación Penal Preparatoria en un plazo de 6 meses con facultad de prórroga y la aprobación de fecha para una entrevista videograbada para la declaración testimonial del menor víctima; mientras que la Defensa pidió la excarcelación del acusado.

El juez también resolvió no hacer lugar al planteo de excepción de incompetencia presentado por la Defensa, por considerarlo extemporáneo a la etapa procesal inicial que estaba en curso. El defensor particular había fundado este pedido afirmando que la actitud del imputado no estaba correctamente tipificada, argumentando que la exhibición punible debía tener intención o connotación sexual, la cual consideraba que no había sido debidamente esclarecida.

El caso

Trascendió con la denuncia de una que estaba merendando en un conocido café ubicado por Ignacio de la Roza en la entrada al Shopping Del Bono, cuando uno de los mozos del lugar se exhibió indebidamente ante su hijo. Según el menor, el hombre ‘le mostró la cola’, no una, sino dos veces cuando el pequeño fue al baño.

En el exclusivo café-bar Vono, la mujer merendaba con su marido y sus dos hijos de 4 y 11 años y decidió ir al baño con los dos menores. La madre entró al baño de mujeres con el hijo de 4 mientras que el de 11 entró solo al de hombres. Allí se habría topado con uno de los mozos del café.