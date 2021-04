Foto: este es el quinto detenido por el crimen de Lima en Pocito

Este lunes al mediodía, Jorge Luis Díaz Iñón (28) se entregó a la Policía, al ser visto sospechoso del crimen de Mario Gastón Lima, homicidio ocurrido en Pocito, precisamente, en Villa Huarpe.

Este quinto sospechoso quedó alojado en los calabozos de la Central de Policía hasta que se haga su audiencia de formalización, que según expresó el fiscal interviniente se desarrollará este miércoles.

Jorge Luis Díaz Iñón (28)

Investigadores de la causa, dijeron a este diario que Jorge Luis Díaz Iñón no tiene condenas y tampoco antecedentes penales previos.

Cabe destacar que los otros cuatro detenidos, Gonzalo Martín Núñez, Matías David Iñón, Alberto Ismael Blanes y Kevin Torres, fueron imputados el último domingo por el delito de homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y por el número de personas. Además, se les declaró la prisión preventiva y serán enviados al Servicio Penitenciario Provincial.

Este quinto detenido es primo del otro Iñón ya imputado, y el cual todos los sospechosos señalaron a él como el que lanzó la piedra a Lima, y que días después le provocó la muerte. Este dijo que actuó en legítima defensa, porque Lima le estaba disparando a quemarropa. Cuando declaró dijo: "Tomé una piedra y se la tiré porque me estaba apuntando al cuerpo. No sé si se la pegué o no, yo me defendí".