El grave caso de un cuartetero sanjuanino que violó a su hijo de 3 años

Un sujeto que oficiaba de cantante en una banda de cuarteto de San Juan está detenido por presuntamente haber abusado sexualmente de su hijo de 3 años en reiteradas oportunidades. El mismo se encuentra alojado en Comisaria 23 aguardando ser trasladado al Penal de Chimbas, según explicó la madre del menor a este diario. La identidad del abusador se reserva para proteger a la víctima del grave delito que es menor de edad, pero su nombre ya estuvo en los titulares de varios medios provinciales porque el sujeto también protagonizó incidentes de violencia de género con su ex pareja y fue condenado por Flagrancia. El mismo incluso estuvo prófugo y fue detenido por las autoridades.

Todo comenzó cuando la pareja se separó a raíz de los episodios de violencia y el niño comenzó a visitar a su padre ocasionalmente. "El día que descubrimos lo que estaba pasando fue cuando mi hijo estaba paspado y venía de ver al padre. Recuerdo que le dolían sus partes íntimas y cuando lo llevamos al médico nos decían que estábamos ante la presencia de un presunto abuso", comenzó relatando la madre de la víctima que pidió mantener en reserva su identidad. Y agregó que "en ese momento el padre del nene se fugó y no lo volvimos a ver".

Más adelante las sospechas se volvieron ciertas cuando los médicos del hospital Rawson dieron por confirmado el abuso sexual. el pasado 6 de febrero del corriente año. "La denuncia quedó radicada en ANIVI, ahí nos decían que el niño había sido manipulado, porque cuando le preguntaron los psicólogos dijo que su papá le ponía un cuchillo en la cola, porque ni siquiera sabía que era lo que sucedía", afirmó la madre del menor.

El examen médico confirmó que el chico había sido ultrajado con acceso carnal y dos días después los médicos solicitaron que se diera intervención al equipo de psicólogos para asistir al menor. "Cuando nos confirmaron lo que pasó mi hijo se puso muy mal, decía que no iba a poder caminar nunca más y se hizo sus necesidades encima. En las noches tenía pesadillas y estaba muy agresivo", afirmó su madre. Y explicó que "nosotros antes no entendíamos porque no lo quería ver al padre, pensábamos que era una situación de respeto, pero después nos dimos cuenta que era por miedo. El siempre se lo llevaba engañado, le decía que le iba a invitar a comer un helado o cualquier cosa y mi hijo no quería ir", finalizó.

Los hechos de violencia de género

La pareja convivió 7 años años hasta que la relación fue insostenible siendo la mujer permanentemente víctima de agresiones verbales, psicológicas, y físicas, hechos que denuncio en su momento. A tal punto que en una oportunidad estuvo 7 meses en un refugio de mujeres víctimas de violencia llamado “AMAS DE CASA DEL PAÍS”.

No obstante el agresor siempre le realizaba promesas de cambio a la víctima y apostando al futuro de la relación la damnificada accedía y volvía a retomar el vínculo. Uno de los últimos episodios que se supo de este caso, fue cuando la mujer, cansada de esta situación armó la ropa de su pareja y le pidió que deje la casa, esto despertó la furia del músico. Que tomó del cuello a la víctima y la puso contra un portón. Con la llave de la camioneta que tenía en un bolsillo en el cuello le dijo: “Te voy a cagar matando, ya mande a que te apuñalen mis amigas de la cueva del chancho y no estabas”. Todo esto adelante del su hijo.