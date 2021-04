La estafa silenciosa: alertan sobre una nueva modalidad en San Juan

A nivel nacional una nueva modalidad de estafa ha comenzado a detectarse en las últimas semanas, y en San Juan, las autoridades piden a la población que se mantenga alerta. La conocen como “Sim swapping” y consiste en la investigación por parte del estafador para obtener datos personales de los titulares de una línea telefónica. Luego con esos datos -y haciéndose pasar por el titular de la línea- se comunica con la empresa de telefonía que le presta el servicio a la víctima y solicita el cambio de su tarjeta SIM – también conocida como el “chip” del teléfono – argumentando que se la robaron o que no le funciona, entre otros posibles motivos.

Al respecto, es importante aclarar que no existen de momento sistemas de verificación telefónica muy sofisticados en Argentina. Por lo que es muy posible que con sólo brindar algunos datos como DNI, dirección, dirección de correo electrónico y fecha de nacimiento, den de baja la tarjeta SIM que utiliza el potencial damnificado o damnificada y envíen la nueva al estafador.

¿Qué sigue después?

Una vez que le llegó el nuevo chip, los delincuentes comienzan a solicitar cambios de contraseña de cuentas bancarias o de redes sociales, las cuales en muchas oportunidades tienen como resguardo de seguridad el envío de un SMS al teléfono. En tanto que la víctima ni se entera de lo que está sucediendo. Al tener el chip bloqueado, no recibirá el mensaje de texto, sino que lo hará el estafador o estafadora, logrando acceder así a nuestras cuentas.

Desde la división de Estafas de la Policía de San Juan dicen que estos casos muchas veces no se denuncian porque no existe un llamado sospechoso que haga pensar que la persona está siendo estafada. Y que en varios casos los damnificados piensan que simplemente el teléfono les dejó de funcionar por motivos ajenos a un posible delito.

¿Cómo evitarlo?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que apenas adviertas la falta de señal en tu teléfono, en zonas donde no es habitual, o no podés llamar ni recibir llamados o mensajes de texto, comunicáte con la compañía telefónica para consultar el motivo. Tené en cuenta si la caída del servicio es es sólo de tu línea telefónica y no una falla general del servicio.

Por otra parte, recordá que pese a que tengas dada de baja la línea podrías seguir enviando y recibiendo mensajes y llamadas desde redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram, Google Meet o Zoom a través de la red wifi. Desconectá el wifi y constatá que puedas seguir enviando o recibiendo mensajes con los datos del celular.

También podés comunicarte con tu empresa de telefonía para cancelar el envío de recuperar de la tarjeta SIM y pedirles que deshabiliten el pedido de cambio de SIM de manera remota para intentar evitar ser víctima de este engaño.

Tampoco brindes datos personales ni los publiques en las redes sociales. Si bien en este caso en particular los datos que solicitan las compañías telefónicas para verificar la identidad son fácilmente obtenibles, intentá no tenerlos publicados en tus redes sociales ni tener público tu correo electrónico.

Revisá tu estado de cuenta bancaria y ante el primer movimiento sospechoso cambiá la contraseña.