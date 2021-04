Sobreseyeron al represor sanjuanino acusado de atemorizar a una vecina

El martes, la jueza del Segundo Juzgado Correccional, Ana Carolina Parra., sobreseyó al represor sanjuanino Daniel Rolando Gómez. Al ex militar, con prisión domiciliaria, se le acusaba atemorizar a una vecina del consorcio Centro Empleados de Comercio, en Capital, durante abril del 2020. La mujer lo denunció ante la Fiscalía Federal y la Comisaría de la Mujer. "Estoy en la puerta de mi departamento fumando y el señor Gómez está dele insultarme, salió dos veces de su departamento a insultarme y amenazarme. Las palabras que se puedan imaginar me dijo. Además de decirme que me vaya, que a partir de ahora voy a compadecer, me voy a arrepentir de vivir acá", había dicho.

La Justicia local echó por tierra las palabras de la denunciante, Laura Aballay. Según la resolución de la jueza Parra, no existen pruebas concretas para culpar al represor. "Sólo se encuentra la palabra de la denunciante en contra del imputado, lo que resulta totalmente insuficiente para conmover el estado de inocencia", dice la resolución. Ya anteriormente, la defensa de Gómez, a cargo de la abogada Sandra Leveque, había conseguido la falta de mérito.

En rigor, la jueza entiende que "no se ha probado en ningún momento que el hecho denunciado se haya cometido y tampoco hay más elementos de prueba a colectar, de modo que, al no haberse superado el estado de sospecha y tampoco existir la posibilidad de hacerlo en el futuro, corresponde dictar el sobreseimiento del imputado".

Durante la Dictadura, el ex militar fue la de máxima autoridad militar a cargo de los detenidos políticos en el Penal de Chimbas. Fue doblemente condenado a cadena perpetua en los mega juicios por ser coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas y violencia, tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidio doblemente agravado por alevosía y premeditación.

Ordenaron la liberación del represor acusado de la desaparición de la francesa Marie-Anne Erize

También el martes, el Tribunal Oral Federal de San Juan ordenó la liberación del represor Eduardo Daniel Vic, tristemente conocido por estar acusado de la desaparición de la modelo francesa Marie-Anne Erize, uno de los casos más simbólicos de la dictadura en la provincia en los años `70, e infringir tormentos hacia la actual jueza Margarita Camus. La decisión judicial está cimentada en las pericias del Cuerpo Médico Forense de la Nación. Según los especialistas, Vic no está en condiciones de salud para afrontar un proceso judicial. Y los jueces hicieron lugar al pedido de la defensa, encabezada por la abogada Sandra Leveque, suspensión del proceso por incapacidad sobreviniente.