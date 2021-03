Video: el policía que chocó y mató a un hombre en Rivadavia pidió perdón y reconoció su error

El lunes primero de marzo la provincia se madrugó con una intensa lluvia y con una penosa y grave noticia, el motociclista Carlos Ernesto Gutiérrez moría en Rivadavia al ser impactado por una camioneta de la Policía de la Provincia y que la manejaba, el sargento Darío Romero.

El proceso de la justicia empezó en el acto y tras 8 días de investigación el acusado ya conoció su codena. La fiscalía presentó sus pruebas y testigos, el imputado reconoció que se equivocó y llorando pidió disculpas a la familia de Gutiérrez.

“Quiero pedirle disculpas a la familia. Yo soy padre, a mí me choca mucho esta situación. En 18 años de servicio siempre defendí y cuidé a la ciudadanía, y que haya sucedido esto me hace muy mal. Solo quiero pedirle disculpas a la familia y que fue un accidente. Y que por las inclemencias no lo he visto, nada más”, dijo entre sollozos el sargento Romero.

El nuevo Sistema Acusatorio hizo que en tan solo 8 días se conociera la condena para el detenido, diferente a la vieja justicia donde un hombre acusado de un homicidio culposo (como en este caso) conocía su sentencia en un promedio de casi 3 años.

La audiencia fue a lo que Flagrancia nos acostumbra hace años. Las partes (fiscalía, querella y abogado defensor) se sientan ante el juez y luego de la presentación de la causa el fiscal (en este caso Iván Grassi) toma la palabra y expresa cómo fue el hecho, da a conocer todas las pruebas y los testimonios de testigos clave. Luego el fiscal expresa que se llegó a un acuerdo con el abogado defensor (en esta ocasión la doctora Filomena Noriega). Tras varios minutos de preparación, reconoce sus argumentos y ofrece la condena pactada. La jueza (presidio la magistrada Verónica Chicón) pregunta a las partes y al imputado si están de acuerdo y ante el “ok” de todos, se pasa a un cuarto intermedio. Luego de más de una hora de espera, la jueza vuelve y manifiesta la condena.

En este caso, la magistrada homologó la pena de 2 años de prisión condicional, con la inhabilitación a conducir de cinco años. Jueza de Garantía, Verónica Chicón

El fiscal Iván Grassi expresó a la prensa que las pruebas de tres testigos clave comprueban que el policía chocó con la camioneta al motociclista. En la causa quedó comprobado que Romero con su camioneta intentó pasar a otro auto, y que yendo por el carril contrario chocó contra la moto que conducía el señor Gutiérrez oriundo de Chimbas. Personal policial trabajando en la escena del choque.

Un homenaje para recordarlo toda la vida

Vecinos, amigos de Villa Observatorio y familiares le hicieron un homenaje a Carlos Ernesto Gutiérrez, más conocido por ellos como “Carloncho”, después de cumplida una semana su partida.

La familia prefirió quedar en silencio y no dar declaraciones, pero expresaron que era un gran hombre, muy trabajador y fanático del fútbol.