Abusó de su hija por 24 años y tuvo dos hijos: hoy se realizó una marcha para pedir justicia

Este martes se realizó una marcha frente a Tribunales contra un abusador de Rawson que por 24 años ultrajó sexualmente de su propia hija. Producto de estas violaciones la mujer que hoy tiene 38 años tuvo dos hijos y perdió un tercero por las palizas que recibía en más de una oportunidad. Los ultrajes comenzaron cuando la víctima (se reserva la identidad) tenía 12 años, pero esto no significa que antes no sufriera las golpizas de su padre a los seis hermanos y a su madre. "Los abusos pasaban cuando no había nadie, me agarraba en medio de la noche y sino hacía lo que quería me pegaba o me asfixiaba. No me dejaba vivir. Incluso hoy me cuesta dormir porque este tipo me ha arruinado la vida", sostuvo la mujer a este diario. Y agregó que "también abusó de mis hermanas, pero esos hechos nunca se denunciaron. Yo solo quiero que se haga justicia y que esta persona no consiga la prisión domiciliaria y pague por lo que hizo".

La citación fue en puerta del Poder Judicial desde las 9 de la mañana con la presencia de Amas de Casa del País, que junto a la pareja de la víctima fueron vitales cuando se realizó la denuncia en 2018. En su momento el juez ordenó la detención del acusado porque las pruebas eran contundentes, sobre todo, los dos exámenes de ADN que certifican que los niños son hijos de su propio padre.

Noticias Relacionadas Violada y golpeada por su propio padre: el crudo relato de una mujer que denunció cuando fue amada por primera vez

Por 24 años no solamente fue víctima de los abusos sexuales y los maltratos físicos, sino que tampoco podía ir a la calle, ni estudiar, ni realizar ninguna actividad que no fuera la de estar en el hogar. A medida que fueron pasando los años pudo salir de ese calvario y gracias a una persona que conoció se animó a denunciar.

En tanto que el abusador, de profesión albañil, fue detenido en el año 2019 y desde entonces se encuentra alojado en el Penal de Chimbas aguardando por el juicio. El asunto es sumamente delicado de tratar porque en la familia de la víctima quedaron divididos entre quienes apoyan al abusador y los que creen en el relato de la víctima.