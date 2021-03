"Si llamas a la policía te arruino": torturó a una sanjuanina y lo condenaron, pero no irá a la cárcel

Un sanjuanino fue condenado por Flagrancia a 2 años y 6 meses de prisión condicional por haberle provocado serias lesiones a su ex pareja hace unos días atrás. Es decir que deberá cumplir las condiciones impuestas por la Justicia si no quiere ir al Penal. El sujeto en cuestión (no se difunde la identidad para proteger a la víctima) fue denunciado el pasado 24 de marzo por golpes, amenazas y diversos actos de tortura. En parte quemaba a la víctima con un cigarrillo prendido y en otras oportunidades le realizó diversos cortes en las manos con una navaja.

La víctima estaba padeciendo esta grave situación de violencia de género hace mucho tiempo y no podía denunciar porque el agresor la tenía amenazada. "Si llamas a la policía te arruino", le dijo el violento sujeto en más de una oportunidad, según informaron fuentes del caso.

Sin embargo un día se animó a concurrir al CAVIG y logró contar el calvario que venía pasando. De manera que las autoridades lograron detener al agresor y durante la jornada de este lunes fue condenado a una pena condicional, lo que significa que no irá a prisión de manera efectiva, sino que deberá cumplir una serie de condiciones establecidas. Tal es el caso de una prohibición de acercamiento a la víctima, exclusión del hogar y de efectuar actos turbatorios.