lunes 6 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gran susto

Desesperación en Rivadavia: una beba dejó de reaccionar y fue reanimada por policías

La intervención policial permitió mantenerla con vida hasta la llegada de la ambulancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una situación crítica se vivió en el asentamiento Medalla Milagrosa, en Rivadavia, donde una beba de apenas un año debió recibir asistencia urgente tras sufrir una grave dificultad respiratoria.

Lee además
en 9 de julio buscan a una joven madre y a su bebe
Desaparición

En 9 de Julio buscan a una joven madre y a su bebé
quedaron libres los mineros chilenos atrapados robando oro en una mina sanjuanina
Lo último

Quedaron libres los mineros chilenos atrapados robando oro en una mina sanjuanina

El hecho se conoció a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre una emergencia en la zona. A raíz de eso, personal del destacamento CESAP fue enviado al lugar. Según fuentes policiales, los cabos Nicolás Álamo y Braian Tejada intervinieron directamente en el operativo.

Cuando llegaron, la madre de la niña les explicó que la pequeña no reaccionaba. Al evaluar la situación, los efectivos advirtieron que tenía problemas para respirar, por lo que comenzaron a asistirla de inmediato, guiados por indicaciones médicas que recibían en comunicación con el servicio de emergencias.

Mientras se activaban los protocolos correspondientes, los policías permanecieron junto a la beba hasta la llegada de la ambulancia. Luego, se concretó el traslado urgente al Hospital Rawson, bajo código rojo y con acompañamiento policial para agilizar el recorrido.

De acuerdo a la información oficial, la rápida intervención permitió estabilizar a la menor, que ahora permanece internada en observación.

Temas
Seguí leyendo

Le roban más de 15.000 dólares, 7 millones de pesos y gran cantidad de herramientas a una vecina de Rivadavia

"Con el alma destruida": el desgarrador mensaje del padre del fotógrafo fallecido

Hicieron un boquete en un galpón para robar ropa, pero uno de ellos no logró bajar del techo

Ajuste de cuentas narco: los nombres de los atrincherados en el barrio Manantiales

Cayó un sanjuanino armado en un control en Mendoza: llevaba armas y más de $5 millones en efectivo

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los seis detenidos tuvieron que estar en otra sala. De izquierda a derecha: Benjamín Rosales, Rodrigo Tantén, Román Núñez, Pablo Flores, Alexis Colombo y Jorge Mercado.
Justicia

Ajuste de cuentas narco: los nombres de los atrincherados en el barrio Manantiales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido
Máxima tensión

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias
Trágico final

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux
Hockey sobre patines

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir
Emprendedores

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir

Te Puede Interesar

Más locales en venta, el fenómeno que tomó impacto en el comercio sanjuanino durante 2026 y qué pasó con la maldición de una cuadra céntrica
Mercado inmobiliario

Más locales en venta, el fenómeno que tomó impacto en el comercio sanjuanino durante 2026 y qué pasó con la "maldición" de una cuadra céntrica

Por David Cortez Vega
El Gran Hotel Provincial, emblema turístico de San Juan.
Turismo

Tras 10 meses cerrado, San Juan licitó la concesión del icónico Gran Hotel Provincial por 20 años

Quedaron libres los mineros chilenos atrapados robando oro en una mina sanjuanina
Lo último

Quedaron libres los mineros chilenos atrapados robando oro en una mina sanjuanina

Imagen ilustrativa
Botín millonario

Le roban más de 15.000 dólares, 7 millones de pesos y gran cantidad de herramientas a una vecina de Rivadavia

Comenzó la venta presencial de entradas para el TC2000 en El Zonda
Cuenta regresiva

Comenzó la venta presencial de entradas para el TC2000 en El Zonda