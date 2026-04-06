Desesperación en Rivadavia: una beba dejó de reaccionar y fue reanimada por policías

Una situación crítica se vivió en el asentamiento Medalla Milagrosa, en Rivadavia, donde una beba de apenas un año debió recibir asistencia urgente tras sufrir una grave dificultad respiratoria.

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El hecho se conoció a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre una emergencia en la zona. A raíz de eso, personal del destacamento CESAP fue enviado al lugar. Según fuentes policiales, los cabos Nicolás Álamo y Braian Tejada intervinieron directamente en el operativo.

Cuando llegaron, la madre de la niña les explicó que la pequeña no reaccionaba. Al evaluar la situación, los efectivos advirtieron que tenía problemas para respirar, por lo que comenzaron a asistirla de inmediato, guiados por indicaciones médicas que recibían en comunicación con el servicio de emergencias.

Mientras se activaban los protocolos correspondientes, los policías permanecieron junto a la beba hasta la llegada de la ambulancia. Luego, se concretó el traslado urgente al Hospital Rawson, bajo código rojo y con acompañamiento policial para agilizar el recorrido.

De acuerdo a la información oficial, la rápida intervención permitió estabilizar a la menor, que ahora permanece internada en observación.