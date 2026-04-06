Hicieron un boquete en un galpón para robar ropa, pero uno de ellos no logró bajar del techo

Un hombre de 31 años quedó detenido en Rawson por el robo de ropa de un galpón en el que hicieron un boquete.

Un intento de robo en un galpón de Rawson terminó con un detenido, luego de que uno de los sospechosos no alcanzara a bajar del techo tras realizar un boquete para sustraer prendas de vestir. El hecho ocurrió el domingo por la noche y fue intervenido por personal de la Comisaría Sexta.

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Según informaron fuentes de la Policía Comunal de Rawson, el episodio se registró cerca de las 21:00 en inmediaciones de calle Santa Rosa y Boulevard. Efectivos que realizaban recorridas fueron alertados por radio sobre la presencia de sujetos en los techos de la zona, aparentemente sustrayendo ropa desde el galpón.

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Al llegar al lugar, los uniformados observaron a dos hombres sobre los techos cargando bultos. Con apoyo de personal de la Comisaría Sexta, los efectivos montaron un operativo cerrojo y ascendieron a las viviendas. En ese contexto, lograron la aprehensión de uno de los sospechosos, quien no consiguió descender tras el ilícito.

Durante la inspección, los policías detectaron un boquete en el techo del galpón y secuestraron cuatro mochilas que contenían un total de 63 prendas de vestir, presuntamente sustraídas del lugar.

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El detenido fue identificado como Luciano Luna, de 31 años, quien quedó vinculado a una causa por robo doblemente agravado por escalamiento y evasión. En el lugar intervino el ayudante fiscal Jorge Salinas, quien dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia bajo el legajo 38/26.

En el operativo participaron la cabo Liliana Vidal, el cabo Enzo Díaz —del Comando Radioeléctrico de Rawson— y la agente María Álvarez, todos pertenecientes a la Comisaría Sexta.