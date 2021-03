No se salva nadie: se tomó un taxi y le robó hasta las alfombras del auto cuando terminó el viaje

Tomó un remís y cuando llegó a destino lo desvalijó

El delincuente de 19 años le robó al chofer dinero, una mochila y hasta las alfombras del auto.

Redacción Diario de Cuyo

Redacción Diario De Cuyo



Un remisero de Caucete vivió un terrible momento en las últimas horas. Es que, tomó un pasaje y, cuando llegó a destino, el cliente le robó hasta las alfombras del auto. Un joven de 19 años fue detenido por el caso.

Según informaron desde la Comisaría 9na, Juan Yacanto, de 35 años, contó que tomó el pasaje en su remís y, cuando el hombre descendió del auto, le robó las alfombras de los pisos traseros del vehículo, $1.500 y una mochila.

Fue entonces que la Policía aprehendió al pasajero, identificado como José Flores, de 19 años, quien quedó vinculado a una causa por hurto consumado.