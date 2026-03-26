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Buena noticia

Apareció el jubilado Ángel Eduardo Correa que era intensamente buscado en la provincia

La noticia fue dada a conocer por las autoridades policiales en las últimas horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tras una jornada de intensa incertidumbre, las autoridades de la provincia confirmaron este jueves el hallazgo de Ángel Eduardo Correa, el hombre de 76 años que era buscado desde el miércoles 25 de marzo. La noticia trajo alivio a sus familiares y a la comunidad sanjuanina, que se había volcado a las redes sociales para difundir su imagen bajo el protocolo de búsqueda de personas.

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Correa se había ausentado de su domicilio en el día de ayer, lo que activó de inmediato el programa provincial "San Juan Te Busca". Según los registros oficiales, el adulto mayor ya contaba con antecedentes de extravíos similares durante el año 2025, lo que había incrementado la preocupación de las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público Fiscal debido a su vulnerabilidad.

Finalmente, este 26 de marzo de 2026, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad informaron que el abuelo fue localizado.

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Tras ser encontrado, se dio intervención a las áreas correspondientes para verificar su estado clínico y asegurar el retorno con sus allegados. El procedimiento fue coordinado por el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan, quienes dieron por finalizada la alerta de búsqueda en las últimas horas de la mañana.

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