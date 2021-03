En 2020 San Juan pedía oraciones por su salud, ahora lo acusan de obligar a una chica a desnudarse

El pasado abril de 2020 Germán ‘Moncho’ Díaz tuvo un terrible siniestro vial en Santa Lucía y quedó en grave estado. Tras una larga recuperación, en octubre de ese mismo año, fue dado de alta del Hospital Rawson y su vida volvió con la rutina diaria. Ahora, después de casi un año de su accidente, fue denunciado aparentemente por una ex empleada de su local de comidas, la cual lo acusó de haberla hecho desnudar porque él la trató de ladrona y haberle sacado $3000 pesos.

La chica denunciante, Dayana Barrios, dijo a Canal 13 San Juan: “Hizo que me levante la remera y el corpiño y que me baje el pantalón. Revisó todas mis pertenencias, incluso terminé rompiendo mi mochila para que viera que no tenía ni un solo peso”.

Otra de las cosas que dijo la mujer es que Díaz comenzó a insultarla y a difamarla al frente de todos. Pero el peor momento fue cuando ella tuvo que hacer el conteo de plata de la caja: “Estando su hermano presente, se hace el conteo del dinero y faltaba una suma de $3.000, lo cual se le notifica a Germán Díaz, quien se hace presenta en el lugar y manifiesta que yo lo había tomado. Indignada, me niego y le entregué mis pertenencias, que era una mochila chiquita en la que llevaba un desodorante, un alcohol líquido, protectores femeninos y mis auriculares”, expresó y después dijo: “Yo me negaba y él me repetía que era una chorra, comencé a llorar desconsoladamente y delante de todos los empleados y de él, me levanté la remera y el corpiño y me bajé el pantalón, hasta me quité el calzado y no tenía nada”, expresó.

La joven hizo la denuncia en Comisaría 2da y mostró a Canal 13 las pruebas:

La defensa de ‘Moncho’ en las redes sociales

Con esta situación y ante los repetidos mensajes en sus publicaciones públicas de Facebook, el joven compartió tres videos:

Después posteó otra publicación, esta vez escrita y dijo: “Yo estoy tranquilo porque se lo que ha pasado no me hace falta que me crea nadie. He visto como gente ha aprovechado de decir mil cosas de mi como que les debo plata y eso no es cierto si no que me lo digan a mí. GRACIAS A DIOS hay gente que ha visto toda la situación en persona no sé cómo podría salir de esto si no fuera así. GRACIAS POR EL APOYO DE MUCHA GENTE ❤️GRACIAS POR NUNCA DEJARME SOLO. Y bueno lo que no te mata te hace más fuerte ❤️” (sic).