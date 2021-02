Radiaron un auto y se les quemó en una comisaría de Santa Lucía

Durante la madrugada de este lunes, un auto Peugeot -el que se observa en las imágenes- se incendió justo frente a comisaría de Santa Lucía, luego de que efectivos de esa dependencia lo radiaran por una falta contravencional y, también, porque su conductor tenía un sumario abierto en el Cuarto Juzgado Correccional, dijeron fuentes policiales.

El auto por dentro.

Según afirmaron las fuentes, el auto fue radiado cerca de la dependencia. No supieron precisarlo pero lo radiaron por una falta contravencional y, luego, descubrieron que al conductor de ese vehículo, identificado como Javier Martinez, le habían iniciado un sumario en el Cuarto Correccional por estar vinculado a un hecho ocurrido en el barrio Colón, en Santa Lucía. Al parecer, allí se produjo una gresca y Martínez huyó en su vehículo. La causa en el juzgado correccional sería por lesiones, precisaron desde la subcomisaría Santa Lucía Este.

El auto por fuera.

Sobre el incendio, fue cerca de las 2 de este lunes. Como la subcomisaría Santa Lucía Este no posee un depósito, lo dejaron estacionado en la plaza ubicada justo frente a la dependencia policial. En un momento, el auto comenzó a incendiarse por dentro y, de inmediato, los efectivos salieron a sofocar las llamas.

Otra imagen del auto por fuera.

Eran dos los policías que, con los matafuegos de la seccional, pudieron terminar con el fuego y no dejar que las llamas consumieran por completo el Peugeot. Luego, llamaron a personal de Bomberos de la Policía de San Juan, quienes fueron al lugar y realizaron la pericia correspondiente, la que determinará la causal del fuego.

El auto por dentro.

La familia charló con este medio y demostró su indignación con los efectivos por el descuido del vehículo y, también, porque -según dijeron- se enteraron por los vecinos de que se les había incendiado el auto y no por la Policía. Por su parte, desde la seccional de Santa Lucía Este dijeron que estuvieron buscando al propietario del auto, incluso fueron a su casa, y no lo encontraron. Sostuvieron, además, que Martínez aún no se presentó en la dependencia.

El Peugeot previo a incendiarse.

Sobre la causa del incendio, fuentes policiales descartaron el vandalismo. "Creemos que hubo un cortocircuito en la batería y eso provocó el inicio del fuego", dijeron en la dependencia santaluceña. El auto permanecerá en la subcomisaría hasta tanto estén los resultados de la pericia y hasta que en la Policía tengan el oficio judicial.