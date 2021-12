La defensa del funcionario judicial imputado en la causa Parisi quedó vacante: ¿quién lo ocupará?

Este jueves se designaron nuevos cargos en la justicia sanjuanina y uno de los elegidos para convertirse en juez de Impugnación fue Fernando Echegaray, quien defendía al funcionario judicial imputado en la causa Parisi, Juan Pablo Ortega. Ahora, quien fuera secretario relator de la Corte deberá buscar nuevo abogado que lo represente.

Fuentes allegadas al caso que tiene como principal acusado a Mario Parisi por violencia de género en perjuicio de su ex pareja comentaron que Ortega tendrá que decidir quién será su defensor durante el proceso de investigación penal que lo tiene en la mira por presunto encubrimiento.

Por el momento no suena ningún nombre en particular. Lo que sí confirmaron las fuentes es que no será necesario solicitar una audiencia para el cambio de defensa, según explicaron, ya que con la simple presentación de un escrito que informe el cambio alcanza.

Al fondo, Fernando Echegaray ejerciendo la defensa de Ortega en la audiencia

Tanto Ortega como Jorge Luis Gil, el médico que también fue imputado en la causa por encubrimiento, tomaron contacto con la denunciante para tratar de convencerla de que desistiera de la acción penal contra el ex coordinador de Flagrancia y de la Unidad de Causas Conclusivas. Esto es lo que suponen los fiscales que instruyen el caso, Roberto Ginsberg y Claudia Salica.

Los representantes del Ministerio Público señalaron a los amigos de Parisi no sólo de haber cometido el ilícito de encubrimiento sino de haber obrado para que el mismo acusado de agredir a su ex también cometiera un delito, el de desobediencia de una orden judicial. Es que según los fiscales, violó el impedimento de contactos mediante terceros para su beneficio.

En la teoría del caso, los fiscales aseguraron que Ortega habló por teléfono con la víctima y él mismo se ofreció para redactar una retractación de la denunciante. Quien fue el nexo de esa comunicación fue Gil, que se acercó hasta la vivienda de la mujer para llevarle la propuesta y entregarle un sobre con dólares en efectivo (4.600) y dos pasajes al exterior, a cambio de silencio.

De los tres implicados en la causa, Ortega sería el que menos comprometido está dadas las pruebas presentadas en la audiencia de formalización. Si bien no declaró en esa etapa del proceso pues prefirió abstenerse a declarar, Echegaray aseguró que su patrocinado nunca habló con la denunciante.

"Mi cliente es ajeno al delito que se le imputa nen virtud de lo que él dice, que jamás había hablado con la denunciante ni por su teléfono ni por interpósito de otra persona", argumentó el entonces abogado a los micrófonos de Estación Claridad. Además, para que no queden dudas, aseveró que "Ortega estaba durmiendo". "Lo que manifestó el MPF es que supuestamente hubo una llamada a las 12 de la noche", agregó.

Por otra parte, la defensa de Ortega sostuvo que por la naturaleza del delitoq ue se le imputaba debía transitar en una causa separada a la de Parisi y que ello se planteó durante la primera audiencia, en la que no pudo solicitar el sobreseimiento ya que no está contemplado en esa etapa. Sin embargo, de algún modo anticipó que ello sería lo que solicitaría.

También Echegaray explicó que, por la amistad íntima que existe entre Ortega y Parisi, el delito de encubrimiento no se cumpliría aun habiendo tratado de ayudarlo de alguna forma puesto que está previsto en el Código Penal.

Con los cambios en la defensa que forzadamente deberá tener el funcionario judicial que fue enviado a cumplir tareas en la Segunda Circunscripción, se verá si el nuevo letrado que ocupe el lugar vacante siga la misma línea de cuestionamiento hacia la imputación.

El supuesto rol de Ortega