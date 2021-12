Menor prostituida por la tía: la defensa de Cassab cruzó al Tribunal por un "apresuramiento injustificado"

El caso de la menor prostituida por la tía sigue dando qué hablar después de la sentencia contra los tres imputados que se conoció el fin de semana, ya que una de las defensas cruzó al Tribunal que la dictó por los argumentos que le dio a Tiempo de San Juan sobre la aceleración de la resolución del juicio. El juez que presidió el debate explicó que se debieron adelantar las audiencias porque, de lo contrario, fracasaba el proceso. Sin embargo, la defensa de Carlos Hugo Cassab lo desmintió.

El abogado Marcelo Fernández aseguró que el proceso no iba a ver afectado si se continuaba con los otros dos imputados, puesto que el artículo 377 del Código Procesal Penal Acusatorio prevé ese tipo de situaciones. "El juez puede decidir la suspensión del juicio para un imputado (el apartamiento) y seguir con los otros. No es cierto que fracasaba el proceso", manifestó el letrado en relación a lo expuesto por Juan Gabriel Meglioli.

Todo tuvo origen el viernes de la semana pasada, cuando Fernández y su colega Franco Montes presentaron un certificado médico que sostenía que su representado debía ser operado el 22 de diciembre pero, por los estudios previos que debía realizarse, tenía que internarse este lunes 20. Este incidente, para los jueces, ponía en peligro el proceso y por ello adelantaron los tiempos y culminaron con el veredicto en día y horario atípico.

Por la sorpresa que generó el contexto de la resolución del caso que causó impacto en la provincia por las personalidades públicas que se hallaban involucradas -un empresario, un ex futbolista y dirigente social y una influencer-, este medio le preguntó a la autoridad los motivos del mismo y su respuesta fue que se adelantó por la salud de Cassab, ya que el médico forense Alejandro Yesurón respaldó lo expuesto por la defensa.

Frente a los argumentos del magistrado, el abogado Fernández manifestó que se enteraron de la intervención quirúrgica de Cassab el jueves, por lo que el viernes "sorprendieron" -como dijo Meglioli- a todos. "El 27 de noviembre, los estudios confirmaron que tenía cáncer y el primer día del juicio, es decir el 1 de diciembre, le hicimos saber al Tribunal su estado de salud", indicó quien además detalló que el epoc severo que padece complicaba el cuadro.

También, el letrado destacó que se le anticipó a los jueces que existía la posibilidad de que hubiera una operación de urgencia. "Se habla de un operación programada, es importante aclarar que esas intervenciones las deciden los médicos y no los pacientes", agregó.

Según su parecer, Cassab podría haber seguido siendo juzgado cuando su estado de salud mejorara y que, por otro lado, los otros imputados también podrían haber sido juzgados sin que lo primero fuera perjudicial. "Esto que ha pasado, este apresuramiento injustificado y apreciamiento sobre la normativa (art 377 del CCP), demostró una vez más que el Tribunal no fue imparcial", aseveró.

Tras mostrarse en desacuerdo con el fallo, el abogado adelantó que esperarán a conocer los fundamentos de la sentencia para luego acudir al Tribunal de Impugnación.

"El exceso de buena fe de nuestra parte se vio sorprendido por la arbitrariedad del Tribunal, ya que podríamos haber esperado hasta el lunes para dar aviso de la salud de Cassab y ahí no habrían tenido margen", argumentó.

No obstante, la molestia del profesional no sólo se evidenció con la explicación de Meglioli sino con la forma con la que los jueces se manejaron al avisar con poco tiempo de anticipación -según él- cuándo se darían los alegatos. "No hay poder humano para que en tan poco tiempo se puedan valorar las pruebas que se presentaron a lo largo de juicio, tampoco se tuvo tiempo para hacer una presentación como los alegatos ameritan", sentenció.

Sobre esto último, incluso, aseguró que los mismos jueces se habían comprometido a avisar con tiempo cuándo serían los alegatos para hacer exposiciones a medida. "Jamás he visto, ni aún en causas más graves, la parcialidad manifiesta del Tribunal", selló.

Cassab y Robeto 'Fido' Galván fueron condenados a 10 años de prisión efectiva, mientras que la tía de la víctima (V.G.A) fue castigada a 14 años de cárcel por promoción y facilitación de la prostitución de dos menores de edad.