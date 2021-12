El policía que adulteró planillas de adicionales para cobrar sin trabajar fue acusado de fraude

Este lunes el policía que adulteró planillas de adicionales para cobrar sin trabajar, se sentó ante el juez Juan Gabriel Meglioli.

Se trata de Julio Gabriel Atampiz quien tenía la jerarquía de oficial sub inspector y debía custodiar la escuela Marcelino Guardiola, en Rawson. Durante los meses de febrero y abril, Atampiz no fue a cubrir esos servicios de adicionales pero las planillas estaban adulteradas y el policía logró cobrar 46 mil pesos por el trabajo que no realizó.

El fiscal Ivan Grassi pidió 3 meses de investigación penal preparatoria y acusar al uniformado por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El juez Meglioli le dio la razón a Grassi y el policía quedó formalmente acusado. Sin embargo, no fue preso.

En la Subsecretaría de Control de Gestión, paralelamente, se inició un sumario administrativo contra el oficial que podría dejarlo afuera de la Policía para siempre.