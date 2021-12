Otro miembro del Poder Judicial y un médico, salpicados por la mujer que denunció a un funcionario por golpeador

El caso del alto funcionario judicial detenido y sospechado de darle una golpiza a su pareja, salpica a otro miembro del Poder Judicial de San Juan. Hasta ahora sólo se mencionaba a Mario Héctor Parisi, el presunto agresor. Pero fuentes judiciales revelaron a TIEMPO DE SAN JUAN que la víctima también mencionó a otro reconocido funcionario del fuero penal, compañero del principal imputado, y a un médico sobre los que dio a entender que aparentemente intentó persuadirla para que desistiera de la denuncia.

No se sabe en qué va a terminar todo esto. Por de pronto, este miércoles está prevista la audiencia en la que el fiscal Roberto Ginsberg pedirá formalmente la apertura de investigación contra Mario Héctor Parisi Flores, el otrora hombre fuerte que hasta la semana pasada coordinaba o supervisaba el fuero Especial de Flagrancia, el Colegio de Magistrados del Sistema Acusatorio y la Unidad Conclusiva de Causas Contravencionales y de Instrucción.

En principio, pediría que se le impute el delito de lesiones graves. Es que, además de hematomas, la denunciante presenta fractura de coxis, confirmaron fuentes judiciales. Por otro lado, hay que ver si el representante del Ministerio Público Fiscal busca agravantes, tales como la supuesta agresión en contexto de violencia de género o por la misma condición de instructor de artes marciales del denunciado. Parisi es profesor de karate y por tanto conocedor de técnicas de golpes, pues se podría suponer que esto ya ponía en estado de vulnerabilidad a la víctima y en inferioridad de condiciones a cualquier persona.

La denuncia se radicó el martes de la semana pasada en la Unidad Fiscal de Investigación del CAVIG, pero la agresión se produjo el domingo 21 de noviembre último en el departamento del propio Parisi, en el centro capitalina, según la denuncia. La versión es que convivieron 1 año y 3 meses, pero la defensa lo desmiente, afirman que sólo eran novios. La mujer denunció que discutieron y que ahí recibió una brutal paliza por parte del funcionario judicial. Una allegada a ella relató a TIEMPO DE SAN JUAN que la golpeó en todo el cuerpo, que la hirió en la espalda con una Katana, la escupió estando en el piso y le arrojó el celular.

En toda esta historia siempre se mencionó sólo a Mario Parisi, pero ahora aparece salpicado otro miembro del Poder Judicial y hasta un médico. Fuentes del caso señalaron que, tras la primera denuncia de la víctima, hubo una ampliación de esa presentación en la que la mujer detalló otros hechos que sucedieron luego del violento episodio.

Las fuentes judiciales indicaron a TIEMPO DE SAN JUAN que la víctima aseguró que Parisi buscó verla para convencerla que no lo denunciara, pero ella no lo recibió. Declaró que luego recibió el llamado por celular de un médico muy cercano al funcionario judicial que habló unos segundos con ella y le pasó la comunicación con otro conocido de Parisi, también abogado y miembro del Poder Judicial de San Juan. Según habría señalado la mujer, este otro funcionario intentó persuadirla para no prosiga con la causa penal. Eso es lo que se conoció en firme hasta ahora, pero existirían otros ingredientes que puede agravar el caso.

Hay más cosas que se dicen sobre esa charla y del funcionario al que hizo referencia –cuya identidad conocen en el ámbito judicial-, que ahora puede tener problemas. En tribunales se habla de podrían pedir que también investiguen a este otro miembro de la Justicia y quizás al médico por el posible delito de encubrimiento, incluso por coacción o falta a los deberes de funcionario público. Pero claro, todo esto se verá en la audiencia de este miércoles cuando el fiscal exponga la denuncia y decida contra quién ir.