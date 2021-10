"Sabes que te extraño": el emotivo video para recordar a Brenda, la mujer brutalmente asesinada por su pareja

Han pasado más de 72 horas del terrible femicidio seguido de suicidio que sacudió a Sarmiento, y amigos y familiares de Brenda Flores, la joven que murió tras ser apuñalada por su pareja y padre de una de sus hijas, Marcelo Vilchez, siguen despidiéndola con emotivos mensajes en las redes.

En esta oportunidad la recordaron con un video realizado con sus fotos y acompañado por una emotiva canción, que describe cuánto la extrañan.

EL CASO

Según las pericias, el cadáver de Brenda acusó 15 heridas cortopunzantes, distribuidas principalmente en el área del abdomen, cuello y tórax. El acto fatal perpetrado por Vilchez, que ya tenía denuncias por violencia de género de ex parejas, sucedió a las 8 del viernes en la casa familiar. No se sabe si la hija de apenas tres años de la pareja vivenció el momento de extrema violencia. Lo cierto es que ella encontró la dantesca escena del crimen ni bien se había concretado y acudió en busca de ayuda.

La pequeña, aterrorizada porque "mamá y papá no se mueven" salió rumbo a la precaria vivienda de su tía -hermana del asesino y difunto- que está ubicada en el patio trasero de la casa donde tuvo lugar el asesinato. Las fuentes indicaron que cómo estaba organizado cada cuerpo en la interior del domicilio y la foto que apreciaron con dolor la niña y la tía. "

Según señalaron las fuentes, el cuerpo de Brenda -o "Pechu", como la apodaban sus amistades- estaba en la habitación de uno de los chicos, apenas con una remera y desnuda en la parte inferior. Eso daría espacio a pensar, aunque no es fehaciente, que el femicida intentó abusar de ella. No obstante, no hay acceso carnal. A los pies, en medio de un charco de sangre fresca, el arma: un cuchillo de carnicero.

En tanto, el cuerpo de Vilchez estaba en la habitación matrimonial. Se había ahorcado con alambre. Yacía en la cama que hasta hace poco había compartido con la víctima fatal. Tenía puesta una remera y un short, y estaba descalzo.