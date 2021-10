Elevan a juicio la causa de la menor prostituida: piden mayor castigo contra uno de los imputados

Tras el escándalo que se desató cuando el caso salió a la luz por las personalidades que involucraba, la causa de la menor prostituida por su tía fue elevada a juicio y los tres imputados afrontan duras penas, aunque uno de ellos podría recibir un castigo mayor según lo solicitó la Fiscalía.

Es que la representante del Ministerio Público Valentina Bucciarelli adelantó que, cuando el proceso oral y público tenga lugar, pedirá 22 años de prisión efectiva para la tía de la presunta víctima tras considerarla autora responsable de los delitos de promoción y facilitación a la prostitución en perjuicio de dos menores y de explotación económica de una de ellas.

Así, la familiar de la denunciante de 15 años -cuya identidad no puede darse a conocer para no perjudicar a la menor- sería uno de los acusados que más pena cumpliría, siempre y cuando el juez de Garantías que intervenga considere lo mismo y su defensa no lograra torcer el rumbo a su favor.

Por otra parte, la fiscal pidió para Carlos Hugo Cassab y Roberto 'Fido' Galván 12 y 14 años de cárcel efectiva respectivamente. Aunque ambos están acusados del mismo delito, promoción y facilitación a la prostitución, la diferencia radica en la cantidad de veces que estuvieron con la menor, siendo el ex futbolista y dirigente social quien más encuentros mantuvo con la adolescente.

El empresario de Caucete es el único de los tres implicados que permanece en libertad, a instancias del Tribunal de Impugnación. Es que a pesar de que el juez de Garantías Matías Parrón le extendiera la prisión domiciliaria, con la que había sido beneficiado por su estado de salud, la defensa técnica del hombre de 73 años -representada por Marcelo Fernández y Franco Montes- apeló el fallo y el juez Benedicto Correa le dio la derecha. Con una caución de 500 mil pesos, le concedió la libertad.

A pesar de que las otras defensas también habían solicitado una revisión sobre la prórroga de la medida cautelar, el juez de Impugnación les denegó la excarcelación. Fue por esto que los abogados Leonardo Villalba y Vanesa De Dax, de Galván, y Gustavo De la Fuente, de la tía, pegaron el grito en el cielo por la diferencia de paridad.

Según consideró el magistrado de Imugnación, no se logró acreditar el arraigo de la pariente de la menor en la provincia ni tampoco se planteó como se debía el pedido de liberación, por parte de los representantes de Galván.

Sobre el comienzo del juicio, la Oficina Judicial tiene entre 10 y 30 días hábiles para fijar fecha y sortear el juez que tomará la decisión final, acorde las partes soliciten.