Menores atropellados en 25 de Mayo: el más chico sigue grave con pronóstico reservado

Nahír Aguilera, el nene de 13 años que fue atropellado este domingo a primera hora junto a sus dos amigos por Ruta 270 en 25 de Mayo sigue internado en el Hospital Rawson con pronóstico reservado.

Desde el nosocomio dieron a conocer su último parte médico y expresaron que está: grave, de forma estable. Con traumatismo de cráneo y contusión pulmonar con ventilación mecánica. Por ahora se encuentra internado en terapia intensiva de pediatría a la espera de la evolución de su estado de salud, expresaron desde el hospital.

El pequeño de 13 años no fue el único herido, este Fiat 128 -que era conducido por un tal Guerra y que terminó en el interior de un zanjón- atropelló a otros dos chicos de 15 y 17 años. Afortunadamente ellos no sufrieron heridas de gravedad. El mayor golpe se lo llevó Nahir Aguilera.

Nahir Aguilera

La madre del pequeño, Miriam Barrio, habló con Tiempo de San Juan y expresó que al parecer los que iban en el auto venían de un boliche: "No sé si estaba alcoholizado, si lo estaba, no tendría que haber manejado. Todavía no pude hablar con Rodrigo y Alexander, amigos de mi hijo. Uno está ya en su casa y el otro, continúa internado. Pero sé, por lo que me han contado, que el conductor se quiso escapar, que lo encontraron lejos de donde quedaron tirados los chicos. No han querido auxiliarlos".

El siniestro fue por Ruta 270, entre Calles 7 y 8 en la localidad de Santa Rosa, en 25 de Mayo. Los jóvenes venían de Ceferino Namuncurá (departamento San Martín). El herido grave, junto a sus dos amigos de 15 y 17 años, iban cada uno en su respectiva bicicleta y fueron embestidos por un Fiat 128 que metros más adelante cayó a un zanjón.