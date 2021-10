Menor prostituida: ¿por qué un imputado fue liberado y los otros dos no?

El lunes trascendió que el empresario detenido por el caso de prostitución de una menor, Carlos Hugo Cassab, quedará en libertad a diferencia de los otros dos imputados en la causa, a quienes el Tribunal de Impugnación les rechazó la excarcelación por motivos similares.

Se trata del ex futbolista y dirigente social Roberto 'Fido' Galván y de la tía de la presunta víctima, los que todavía deberán permanecer tras las rejas, a pesar de que los tres están imputados bajo la misma calificación, es decir que se encuentran en la misma situación procesal. Es por ello que sus defensas de los acusados del delito de facilitación y promoción de la prostitución pegaron el grito en el cielo.

Según explicaron los abogados que ejercen la defensa técnica de los imputados, el motivo que ofreció el juez Benedicto Correa para no finalizar la medida cautelar de prisión preventiva fue que ninguno de los dos pudo demostrar arraigo dentro de la provincia, por lo que se daría -a su criterio- un escenario apto para la fuga.

"El juez Correa entendió que mi clienta no acreditó el arraigo en la provincia, entonces presume que se puede dar a la fuga frente a la expectativa de una pena. No lo considero justo y es por eso que estamos analizando acudir a Casación", manifestó el abogado de la tía de la menor en cuestión Gustavo De la Fuente.

El letrado había ofrecido el domicilio de una familiar de la acusada de prostituir a su sobrina. Sin embargo, Correa no habría aceptado esa dirección, ya que no le pertenecía a la imputada. "Como vivía sola, se fijó un domicilio donde alguien más pudiera garantizar que estuviera a derecho, con una persona como fiadora", señaló y agregó: "Además no tiene trabajo porque ella alquilaba un local y estando en el Penal no podía sostener el negocio, hace 6 meses que está ahí".

Por su parte, la defensa de Galván, integrada por Vanesa De Dax y Leonardo Villalba, se mostró inconforme con el fallo pues entiende que no hubo imparcialidad y faltó objetividad en el mismo. Acorde explicaron los abogados defensores, su fundamentación también fue cuestionada por el juez de impugnación que denegó el pedido de excarcelación.

A criterio de Correa, el argumento que se ofreció no fue el adecuado para solicitar el cese de la medida preventiva que lo tiene a Galván tras las rejas. La presentación se habría centrado en plantear el conflicto de jurisdicción y otras cuestiones, por lo que el juez denegó el pedido.

Como el juez de Garantías Matías Parrón había resuelto la prisión preventiva por 60 días para los tres imputados y sus defensas respectivas apelaron, el Tribunal de Impugnación se pronunció. En este contexto, las defensas que recibieron el rechazo tendrán la oportunidad de acudir a una instancia superior, es decir la Corte.

Cassab, de 73 años, ya gozaba el beneficio de prisión domiciliaria por su edad avanzada y por su complicado estado de salud. Según Correa, no existe riesgo procesal ni peligro de fuga y por ello lo excarceló, aunque le fijó una caución real de 500 mil pesos. Entre otras medidas, el empresario tendrá que presentarse a derecho cada vez que la Justicia lo requiera.