Tras la entrega de Saitta, su mujer asegura que "tiene miedo de que lo maten"

Saitta fue escueto, lo único que afirmó fue: “me voy a presentar en la Justicia de Mar del Plata para demostrar que no tengo nada que ver con lo que se dice”. Y lo que no expresó este martes durante su entrega, lo hizo su mujer Fianna Fernández. “Tiene miedo que lo maten. Sí que tiene miedo y es de la Policía de San Juan. No se entregó antes porque no estaban dadas las garantías para su vida”, largó la joven, que aguardaba junto a su pequeña hija en la puerta del edificio del CAVIG esperando poder saludar a Pedro Ezequiel Iván Saitta, el presunto delincuente que era buscado desde julio último con múltiples causas penales en San Juan y por un asesinato en Mar del Plata.

El joven que vivió durante años en San Juan bajo el nombre de Leonardo Marcelo Sampieri, se presentó este martes voluntariamente junto al abogado Fernando Bonomo –su defensor- ante el fiscal Juan Manuel Gálvez, en el edificio de la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG en Alem y Rivadavia. TIEMPO DE SAN JUAN fue el único medio presente durante su entrega. De cabello bien corto, vistiendo jeans a la moda, zapatillas, remera y camisa, con buen semblante y sobre todo muy tranquilo, el prófugo más mediático de los tres últimos meses en San Juan puso fin a sus días de clandestinidad.

Su entrega era un hecho. TIEMPO DE SAN JUAN lo venía anticipando, lo adelantó en una nota publicada el viernes último. Ahí se señaló que Saitta presentó un Habeas Corpus en el juzgado de Mar del Plata que pedía su captura por el asesinato de Mariano Torres, el 26 de febrero de 2013 en esa ciudad bonaerense. Fuentes judiciales explicaron que su solicitud se debe a que teme que lo asesinen en la cárcel de Batán y entonces pedía garantías para su integridad física en caso de entregarse. Además, en esa presentación solicitó que la misma medida fuese extensiva para San Juan, dado que le preocupaba que si lo capturaban en la provincia atentaran contra su vida por sus supuestos negocios o estafas con la venta de autos.

Lo cierto es que es un misterio dónde estuvo oculto Saitta todo este tiempo, desde que la Justicia libró la orden de captura en su contra el 10 de julio pasado. Ese día una comisión policial lo fue a buscar a su casa en calle Lautaro, en Concepción, y el vendedor de auto escapó por los fondos. Fianna Fernández, su mujer, aseguró que permaneció prófugo porque estaba convencido que si lo atrapaban lo iban a matar.

Tras la entrega del presunto homicida, la mujer ratificó esas versiones. Disparó con munición gruesa: “Tiene miedo que lo maten. Sí que tiene miedo y es de la Policía de San Juan. No se entregó antes porque no estaban dadas las garantías para su vida”, aseguró, a la vez que redobló la apuesta diciendo que “la Policía le armó muchas causas y lo van a querer matar porque sabe muchas cosas de ellos”.

Defendió a Saitta en la causa de Mar del Plata por homicidio y las otras que tiene en San Juan, como una por amenazas en perjuicio de una expareja y otras por desobediencia a una orden judicial, puesto que fugó sabiendo que cumplía detención domiciliaria. “No es verdad todo lo que se dice de él acá en San Juan y en Mar del Plata. Por eso se presenta, para dar explicaciones de todo. Se dicen muchas mentiras. La Policía le armó muchas causas. Y ahora mi marido tiene miedo por su vida”, explicó Fernández.

Aseguró que no veía a Saitta desde que desapareció de su casa. Dónde estuvo y quién lo “guardó”, nadie lo sabe. El abogado y su mujer no hablaron al respecto. La joven aclaró que “fue muy duro todo este tiempo, no lo podíamos ver y nos preocupaba qué le pudiera pasar. Se estaba pactando su entrega. Negociando, por las garantías. Y hoy se dio. Ustedes lo vieron. Entró en buen estado de salud. Pedimos garantías por su vida y que no le hagan nada”.

También refirió que el deseo de Saitta es que lo trasladen cuanto antes a la Unidad 15 de la Cárcel de Batán, en Mar del Plata. “Es mentira que allá lo quieren matar. Sus amigos quieren que lo lleven a Batán. Se han juntado firmas para recibirlo porque está más seguro en esa unidad”, explicó Fernández, confirmando que los videos publicados este lunes por TIEMPO DE SAN JUAN fueron filmados en esa penal y que iban dirigidos a Pedro Saitta. Por el momento, quedarà alojado en los calabozos de la Central de Policía a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG y es incierto cuándo será llevado a rendir cuentas a Mar del Plata,