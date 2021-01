Chimbas: lo confundieron con un presunto asesino que está prófugo, lo persiguieron y hasta le dispararon

Hay un solo crimen que todavía no tiene detenidos. No obstante, el presunto asesino está identificado -Emiliano Terrera, de 37 años- pero, desde que ocurrió el homicidio hace casi un mes, el acusado continúa en calidad de prófugo. Claramente, esta situación mantiene en vilo a la Policía de San Juan, la que ya realizó varios allanamientos para dar con él y aún no han podido.

En esa búsqueda, fuentes policiales afirmaron que tenían el dato de que había un hombre con similares características físicas al homicida, en el barrio Jardín del Milagro de Chimbas. Dos secciones de la Policía -que serían la Base Motorizada 4, según fuentes del caso- fueron hasta allí, vieron al hombre, lo persiguieron y hasta comenzaron a tirarle con balas de gomas, dijeron fuentes de la investigación.

El hombre, identificado como Oscar Daniel Gómez, corrió atemorizado por ser atrapado por una de esas balas y se escondió. No lo atraparon pero luego, cuando ya la situación se tranquilizó, Gómez fue hasta la Central de Policía -acompañado de su abogada defensora María Filomena Noriega- y declaró lo que padeció.

Entre otras cosas, mostró su identificación y demostró que no era el homicida prófugo. Tras su testimonio, quedó desvinculado de la causa. A su pareja la había detenido pero ya recuperó la libertad. El hecho ocurrió el pasado miércoles y la declaración de Gómez fue el jueves último,