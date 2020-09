Qué podría pasar con el pitbull que asesinó a una niña en Rawson: opinan abogados locales

En la mañana del pasado lunes, un perro, raza pitbull, atacó a una nena de 9 años, identificada como Lara Rebeca Agüero, y le causó la muerte. El trágico episodio fue en el interior del barrio Malimán, en Rawson. A raíz del hecho, el propietario del animal, Braian Silva (22), quedó detenido y el perro fue trasladado, por Policía Ecológica, hacia un refugio hasta tanto se decida qué hacer con él.

Ella era Lara Rebeca Agüero.

A partir de ahí, surge la incógnita acerca del destino que debería tener el animal. Ante esto, abogados sanjuaninos opinaron sobre qué determinación podrían tomar con el futuro del perro. No hay basta jurisprudencia al respecto, por lo que este caso podría ser importante para las próximas sentencias en este tipo de hechos. ¿Sacrificio, reeducación estatal o devolución a su propietario?

Antonio Falcón: "Lo que le pueda pasar al perro lo va a definir el dueño. No pensemos en que va a haber una orden judicial de matanza, o de separación, o de meterlo en una perrera. El juez no puede someter al perro, lo que sí el dueño tiene responsabilidad civil".

Horacio Merino: "Todos saben que son perros de alto riesgo, no son para tenerlos en barrios porque terminan ocurriendo esas cosas. Son perros criminales. Se debería empezar por un registro para aquellos que tengan esos perros. No puede estar suelto, debe estar en un lugar específico: en cuidado de fincas, es agresivo. No se debe condenar al perro, se debe sancionar a su dueño: civil y penalmente. Es cuestión de saber las circunstancias. Debe haber un control social y estatal. El animal no debe ser sacrificado, no tiene la culpa, debe ir a un refugio, no devuelto al dueño. Debe sancionarse al propietario del animal".

Sandra Leveque: "Al animal se le debe hacer un estudio para determinar su peligrosidad y determinar si hay forma de reeducarlo o no. Si puede ser domesticado, no es necesario sacrificarlo. Hay veterinarios especializados que intervienen en determinar si el animal puede ser reeducado o no".

Rodrigo Galván: "Hay antecedentes jurisprudenciales cercanos, por hechos similares, en que los magistrados ordenaron sacrificar a perros pitbull. Creo importante que se analicen las características propias del animal en cuestión, y el grado de peligrosidad que representa. Con carácter urgente se debe alejar al animal de la sociedad, a fin de evitar tragedias futuras. Los humanos debemos actuar con la diligencia debida al prever que este tipo de animales no son aptos para barrios y demás centros poblacionales urbanos".

Gustavo De La Fuente: "La Justicia decidirá si lo sacrificará o lo dejará en una institución".

Cesar Jofré: "Desde lo jurídico, el responsable es el propietario ya que hay un deber de vigilancia que debería haber tenido con el animal. Con lo que debería pasar con el perro, entiendo que deben ser encerrados en un lugar acorde para ellos y que no tengan relaciones con humanos. Es una raza que está concebida para ser agresivo y pelear. Cree que está jugando y está actuando de esa forma, más irracional que otra raza. La idea es que los tengan aislados donde no se comuniquen con seres humanos. Ante el miedo de un mal ajeno, reacciona inmediatamente y, por naturaleza, atacan a la yugular. Son perros hechos para la pelea. También, habría que prohibir la tenencia como mascota porque entiendo que es muy difícil de ser domesticados por la raza y la forma de ser del animal".

Por último, en cuanto al propietario, cabe destacar que continúa detenido en la Comisaría 35ª, aunque las instrucciones investigativas están a cargo de la subcomisaría Ansilta. Según dijo su defensa, a cargo de Filomena Noriega, Silva está dispuesto a declarar ante la jueza Mónica Lucero, a cargo del Tercer Juzgado Correccional. Está imputado por homicidio culposo.