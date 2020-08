El testimonio de una vecina de los Navas: "no podía decirle a la criatura lo que había pasado"

Conmovida, Teresa Tejada, una vecina de los Navas, la familia que sufrió la tragedia este miércoles con el incendio de la vivienda que dejó a un padre y su hijo fallecidos en el barrio Residencial de Rawson, contó cómo se vivieron momentos desesperantes apenas se desataron las llamas y se encontró con la niña que acababa de ser salvada por los bomberos. "No le podía decir a la criatura que su papá y su abuelo estaban atrapados", dijo con desgarro la mujer.

Teresa, además de vecina de esta familia desde hace décadas, ya que el barrio data de los '50, trabajaba a veces cuidando a los niños de la casa.

"Yo he salido a sacar los perros afuera a eso de las 6 de la mañana y vi que había mucha gente", contó Teresa, y fue entonces cuando pudo hablar con la niña que le dijo "Mi abuela y yo hemos podido salir. Pero mi papá y mi abuelito han quedado atrapados". La vecina, al borde de las lágrimas se lamentó: "Y yo no podía decirle lo que había pasado". Además, expresó que "me dijeron que se había prendido fuego un coche".