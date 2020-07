Apelan el fallo contra el policía acusado de matar a su novia en Rawson: ¿con qué argumento?

La semana pasada, el juez Guillermo Adárvez procesó con prisión preventiva por homicidio doblemente agravado al policía Matías Mallea, por matar a su novia Celeste Luna con el arma reglamentaria cuando discutían en su vivienda de la Villa Hipódromo. Es por eso que la defensa del acusado, que permanece detenido desde un primer momento, apelará el fallo en su contra -el próximo lunes- señalando que la calificación que pesa sobre sus hombros es injusta, ya que se trató de un accidente.

Según el abogado defensor, Fernando Bonomo, no existen pruebas contundentes para imputarle semejante delito y por ello señaló que la única prueba que se valoró para dictar el fallo es una pericia que demuestra que mi defendido tiene más pólvora en la mano que la fallecida. "Es un único elemento que no es determinante, porque deben existir varios elementos de prueba para establecer la responsabilidad", manifestó.

Teniendo en cuenta la declaración de Mallea ante el magistrado, la parte de la defensa sigue insistiendo con que lo que ocurrió fue un terrible accidente y no un asesinato. "Tenemos una prueba importante que nos avala, que es el informe psicológico que demuestra que Mallea no es una persona agresiva, ni prepotente ni nada de lo que se le achaca", agregó.

Para el defensor, la imputación es errónea porque no se dan los parámetros: "La violencia de género, el femicidio, tampoco se configura porque no existe ningún elemento previo que acredite que haya sido violento con su pareja. No hay ni una denuncia penal que así lo demuestre", dijo.

El 15 de diciembre de 2019, un disparo del arma reglamentaria de su novio policía le arrebató la vida a Luna. Por ello, el juez que investigó la causa procesó a su novio y la familia de la presunta víctima, conforme con el dictamen de primera instancia, exigió el máximo castigo para el acusado de femicidio.