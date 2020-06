El acusado de golpear y asesinar a un hombre en Concepción, seguirá preso

El juez Benedicto Correa, subrogando el Cuarto Juzgado de Instrucción, decidió procesar al único acusado del homicidio en Concepción. Se trata de Juan Manuel "Nano" Pastén, de 34 años, quien fue hallado culpable -en primera instancia- de asesinar a su vecino, Ricardo "Pata" Giménez, de 60 años. El magistrado lo procesó con prisión preventiva (es decir, que llegará detenido al juicio) por el delito de homicidio simple. Su defensa, a cargo de Filomena Noriega, adelantó que apelará el fallo.

Ricardo "Pata" Giménez (58) fue encontrado sin vida durante el mediodía del domingo 22 de diciembre de 2019, en la intersección de Avenida Benavídez y calle Catamarca, en Capital, a pocos metros de su casa. Previo a ello, Giménez había estado tomando unas bebidas alcohólicas con tres personas en la puerta de su domicilio.

En un momento dado se quedaron sin bebidas, entonces el “Pata” atravesó la avenida para ir a comprar a un kiosco del barrio Costa Canal III. Justamente en la intersección de Benavidez y Catamarca se cruzó con “El Nano” Pastén, que caminaba por la otra vereda, según la versión recogida por la Policía.

Giménez le largó: “vos no te la aguantas…”, en tono de broma, según las versiones. Al parecer, “El Nano” no lo tomó nada bien. Al contrario, se le fue encima y le respondió desafiante: “yo soy de los Pastén…”, de acuerdo al relato que dieron los testigos, indicó la Policía. En ese instante le pegó a Giménez, lo tiró al suelo y le propinó al menos una patada en la cabeza mientras permanecía en el piso, revelaron las fuentes. Este quedó tendido y no se movió más. Al rato constataron que estaba muerto.

Pastén se dio a la fuga. Después, los propios vecinos contaron a la Policía cómo se dieron los hechos. Los investigadores de la sección Homicidios de la Brigada de Investigaciones en principio detuvieron a los amigos del fallecido, pero sus relatos fueron coincidentes con los de otros testigos que indicaban que el autor del ataque fue “El Nano” Pastén. Es por eso que todo se centró en buscar de este sujeto, que finalmente fue detenido a la 1 de la madrugada del lunes 23 de diciembre, cuando intentaba escapar a Córdoba en un colectivo de larga distancia.

Pastén es un ex convicto del Servicio Penitenciario Provincial. Quienes lo conocen afirmaron que ya estuvo tres veces alojado en el Penal de Chimbas. De recibir una condena por el homicidio, iría por cuarte vez. Sin embargo, se defensa, Filomena Noriega, afirmó que apelará el fallo.

La idea de la letrada es el cambio de la carátula de homicidio simple a homicidio preterintencional. De ser así, Pastén podría ser liberado porque se trata de un delito excarcelable. Según Noriega, su defendido no tuvo la intención de matarlo. "Mi cliente cuenta que se cruzaron, Giménez se le rió y le dijo cosas de su madre. Incluso, dice que el primer golpe lo largó Giménez y que él -Pastén- lo esquivó, lo empujó y ahí cayó al piso. Después se fugó porque estaba asustado", afirmó la defensa.