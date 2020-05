Denunció que no puede ver a su hijo, presunta víctima de abuso sexual: "Estoy destruido"

El padre que denunció que no puede ver a su hijo de 5 años desde hace varios meses, porque los familiares con los que el menor convive no se lo permiten, habló con Tiempo de San Juan y confesó que está preocupado ya que sospecha que podría ser víctima de lo peor: un abuso sexual por parte de sus abuelos.

El protagonista del caso que trascendió en este medio hace una semana y que presume el horror, D.R, contó que la última vez que vio a su niño fue el 1 de febrero, cuando lo llevó al jardín. Previo a ello, el pequeño le habría comentado algo que encendió sus alarmas. Según sostuvo, el nene le dijo que se baña con su abuelos, los padres de la madre, con los que comparte el mismo techo.

Para el padre, la razón por la no puede estar con su chiquito está relacionado con lo que le habría dicho. "Estoy destruido, no sé qué pasa. Encima no lo puedo ver, no sé cómo está, si está enfermo o necesita algo", expresó el denunciante de 39 años, quien tiene la custodia compartida del menor desde el 2019 luego de una "lucha" por ejercer su rol como progenitor.

Es que D.R explicó que los problemas con la madre de su hijo existieron desde siempre, incluso antes de que naciera. "El día que nació yo no me enteré, recién lo supe cuando tenía 4 meses, por eso tuve que presentar una demanda por el reconocimiento de identidad", aseguró.

Al cabo de muchas idas y vueltas en la relación con su ex, explicó que en el último tiempo habían alcanzado una regularidad en las visitas pero que, reprentinamente, todo cambió. "Después de ese día que lo dejé en la escuela, no lo vi más. Fui a buscarlo a la casa donde vive, pero no me atendieron, me corrieron todas las veces que me presenté", detalló.

Con el permiso de la justicia de Familia que permitió las salidas de los niños y adolescentes para ver a sus padres no convivientes, durante la pandemia, contó que fue al domicilio y tuvo el mismo rechazo. "Directamente cuando llamo a la puerta no salen, la abuela no que es la mediadora no me atiende las llamadas y yo no tengo idea de lo que pasa con mi hijo", manifestó.

Con más de 20 denuncias por impedimento de contacto e incumplimiento de mandato judicial en la Policía, específicamente en la Comisaría 3ra con jurisdicción en Trinidad, el hombre dice estar desesperado y por ello espera por las respuestas de la justicia. "Qué pasará por su cabeza, que no lo quiero ver. Siento mucha impotencia de por sí y la bronca se incrementa porque podría estar atravesando algo malo", indicó.

Más allá de no haber podido festejar el cumpleaños de su hijo ni siquiera mediante una llamada telefónica, según su versión, lo que lo aterra es la presunción de abuso. "Cuando me dijo lo de los abuelos le traté de responder con tranquilidad para que sienta confianza y se abra conmigo. Después me encerré a llorar dentro del baño. Trato de no pensar en lo peor, hago terapia y tengo el apoyo de mi familia y amigos para sobrellevar la situación", agregó.

A la espera de una audiencia clave en el Primer Juzgado de Menores, que rápidamente reactivó la causa luego de la primera nota que salió publicada por el caso -según apuntó el abogado que lo representa Leonardo Miranda-, la idea es seguir de cerca el caso y que la justicia penal lo investigue si es necesario. Para ello analizan radicar la denuncia en el Centro ANIVI.