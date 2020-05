Tremendo: asegura que no le dejan ver a su hijo, que sería abusado por sus abuelos

Un padre que no puede ver a su hijo de 5 años y que encima sospecha que el menor es víctima de abuso sexual está desesperado. Esta es la versión que expone Diego Rivero, a través de su abogado Leonardo Miranda, quien dio detalles sobre el preocupante caso que tiene curso en la justicia de Familia y que será denunciado en el fuero penal.

Según contó el letrado, la causa por la custodia compartida del pequeño que data del 2018 está en manos del juez Jorge Toro, quien no ha respondido hasta el momento las denuncias de Rivero por el incumplimiento del régimen. "Hemos hecho nueve presentaciones al magistrado pero no nos ha contestado ni tampoco resolvió la problemática, ya que los abuelos y la madre no le permiten que vea a su hijo", expresó.

Incluso, el denunciante aseguró que en varias oportunidades se dirigió hasta la Comisaría 3ra para que el incumplimiento de la custodia quede asentado, pero la respuesta fue negativa. "No le querían recibir la denuncia y encima dice que se le reían en la cara cada vez que iba. Está totalmente desencantado con el sistema, además de la bronca y la preocupación por la situación que atraviesa", agregó el querellante.

Lo alarmante del caso es la presunción de un delito contra la integridad sexual del menor y por ese motivo radicarán la denuncia en la fiscalía de turno para que investigue. "Según mi cliente, el chiquito le contó que se bañaba con los abuelos y después de eso no pudo verlo otra vez", detalló.

Es que en teoría, el niño vive con su madre en un departamento de Trinidad, situado en un mismo terreno donde se encuentra la casa y el comercio de sus abuelos. Es por ello que comparte tiempo con sus parientes.

"El régimen indica que puede verlo tres veces por semana y fin de semana por medio, pero eso es letra muerta para los abuelos. Cada vez que se presenta en el domicilio donde vive para buscarlo, le cierran la puerta en la cara mientras que escucha llorara a su hijo y pedir por él", sostuvo Miranda.

Por este caso, hay denuncias en la justicia civil por privación de contacto mientras que sería inminente la acusación formal en la justicia penal. "Queremos que ANIVI intervenga, ojalá que la realidad no sea tan grave como lo imaginamos", cerró.