Condenaron al Easy por el robo a un auto en su playa de estacionamiento

El juez Pablo Oritja, a cargo del Noveno Juzgado Civil, decidió condenar al hipermercado Easy por el robo a un auto, en su playa de estacionamiento, ocurrido el pasado 9 de mayo de 2017. La sentencia obliga al comercio capitalino a pagarle al propietario del vehículo $50.000 más intereses. En total, deberá pagar $115.000.

El hecho tuvo como víctima a un muchacho, identificado como Nicolás Fenoglio, quien había ido al Easy a pagar su tarjeta Cencosud. Se demoró 20 minutos en realizar el trámite. Cuando salió se encontró con su auto completamente abierto y con el faltante del estéreo y de la etapa de potencia.

De inmediato, se comunicó con el encargado de la seguridad del hipermercado, quien le dijo que no se hacían cargo con lo que ocurriera en la playa de estacionamiento. El joven, de 25 años en ese momento, llegó a su domicilio y realizó una publicación en su cuenta de Facebook, contando lo sucedido, mostrando fotos de cómo había quedado su auto y afirmando que el comercio no se había hecho cargo del robo. Con esa publicación, Tiempo de San Juan hizo una nota periodística la cual fue utilizada como material probatoria por la defensa del damnificado, a cargo de Alejandro Berenstein.

También, el muchacho radicó la denuncia correspondiente. Con esta denuncia, con la nota periodística de este medio y otras pruebas (como el título del auto a nombre de la víctima y el testimonio de una persona que vio el auto destrozado tras el robo), el letrado dio inicio a un juicio civil. Previamente, mandó cartas notariales a la gerencia del comercio para que se hicieran cargo, obteniendo respuestas negativas.

Ya en el Noveno Juzgado Civil, la causa comenzó su curso hasta el jueves 23 de abril cuando el juez Oritja sentenció al Easy al pago de $115.000, en favor del damnificado. Entre sus fundamentos, el magistrado alegó que el supermercado sí tenía responsabilidad por lo que ocurriera en su playa de estacionamento ya que tenían un seguro contratado para ese tipo de episodios. Cae de maduro pensar que si no creyeran tener responsabilidad, no sería necesario contratar un seguro. Por otra parte, Oritja afirmó que no es necesario que la víctima haya ido a comprar ya que es un lugar donde no sólo se compra, sino también hasta se puede ir a pasear.

De todas formas, este fallo es de primera instancia por lo que el condenado puede apelar la sentencia. Si bien salió el jueves, las partes serán notificadas de la condena cuando termine la feria judicial. Desde ese momento, el Easy tiene diez días para apelar y, en ese caso, el caso se dirimirá en la Cámara Civil.