Condenados por violar la cuarentena: la 'maldición' que los persigue por 4 años y no todos conocen

Excatamente fueron 9.249 sanjuaninos atrapados violando la cuarentena obligatoria desde que inició el 20 de marzo y por ello fueron sometidos a la justicia de Flagrancia que, en su mayoría, los condenó a penas condicionales por lo que a las pocas horas de haber cometido la infracción al Artículo 205 del Código Penal quedaron en libertad.

Pese a la creencia que indica que la sacaron barata por la rapidez con la que volvieron a sus vidas y no pasaron por el Penal de Chimbas, solo permanecieron unas horas en un calabazo o directamente fueron enviados a prisión domiciliaria pero con una causa judicial en el lomo, fuentes judiciales aseguran que el alcance de la pena no es tan light como aparenta y que el castigo se extiende -como una maldición- por los próximos cuatro años.

Es que una buena parte de las personas que rompieron el aislamiento social sin justificación alguna no contaba con antecedentes penales y, por esa razón, ahora presentan una 'mancha' entre sus registros que los complicará en diferentes ámbitos al menos hasta el 2024.

Desde Flagrancia le dijeron a este diario que es probable que una gran parte de la sociedad desconozca hasta qué punto puede resultar perjudicada si no cumple con la ley. "Muchas veces se resuelve una condena condicional porque el imputado no tiene antecedentes, pero esto no quiere decir que zafó porque dentro de los siguientes años debe comportarse como un señorito inglés o, de lo contrario, la pena se vuelve efectiva", sostiene un juez.

Los primeros detenidos en San Juan y los primeros del país en ser condenados por violar la cuarentena

Técnicamente, durante esos 4 años desde que el fallo está firme, una simple denuncia en comisaría contra aquel que tiene una sentencia condicional bastaría para que su destino continúe tras las rejas del Servicio Penitenciario. Si bien ser acusado no implica ser responsable de ello, el historial delictivo pesa en este tipo de situaciones.

Por otra parte, en ese lapso, el que acarrea una condicional sobre sus espaldas tampoco podrá postularse a ningún cargo público y esto no sólo refiere a los funcionarios políticos sino también al impedimento de postularse en la Policía ni tampoco podrá presentarse para docente en San Juan. "Ver muchas veces que chicos de 20 años reciben una condicional es imaginar que en su futuro más próximo se le cierran muchas puertas", agrega.

Además, tampoco podrá ser parte de una empresa multinacional como podría ser una minera. "La exigencia de Barrick, por ejemplo, es una planilla prontuarial limpia y ese requisito también lo están solicitando en otros lugares", señala la fuente.

Antes, alcanzaba con tener los antecedentes de una persona para saber si había cometido o no un ilícito. Sin embargo, ese registro no resulta del todo fiel con la realidad ya que allí aparecen las sentencias de cumplimiento efectivo. Distinta es la planilla prontuarial porque ahí están a detalle cada uno de los incidentes que se protagonizó en contra del Código Penal.

Otra de las complicaciones que el castigado tendrá ser el impedimento para viajar al exterior, ya que no se extienden visas a aquellas personas que tiene historial delictivo. Por cuatro años, cada vez que solicite un permiso para ingresar a un país que no sea del Mercosur su requerimiento será rechazado.

En otro orden, las restricciones llegan hasta el ámbito de la justicia civil ya que en los siguientes años el sentenciado también estará imposibilitado para adoptar a un menor en caso que desee hacerlo.

"Son muchos obstáculos que deberá sortear. Ahora con la cuarentena por la pandemia, el número de condenados condicionales se vio incrementado pero la medida alcanza a todos. Muchas veces pienso que no son del todo conscientes al momento de infringir la ley pues no todos pertenecen al mundo delictivo", concluye.