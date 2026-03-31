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Control

Del zapallo a la olla: la insólita forma en la que intentaron ingresar celulares al Penal de Chimbas

Detectaron dos teléfonos ocultos en una olla de doble fondo. El hallazgo fue posible gracias al escáner y al rápido accionar del personal penitenciario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El ingenio para intentar vulnerar los controles en el Servicio Penitenciario Provincial no deja de sorprender. Del reciente intento de ingresar celulares escondidos en un zapallo, ahora se sumó una nueva y curiosa modalidad: ocultarlos dentro de una olla.

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El hecho ocurrió en el Penal de Chimbas, durante los controles de acceso habituales. Allí, personal de seguridad logró frustrar el ingreso de dos teléfonos celulares que un visitante intentaba filtrar entre sus pertenencias, simulando trasladar simples elementos de cocina.

Todo quedó al descubierto gracias al uso de tecnología de escaneo. Al pasar los objetos por el sistema, el personal penitenciario detectó anomalías en la imagen que evidenciaban la presencia de componentes electrónicos ocultos. De inmediato, se activaron los protocolos de seguridad.

La intervención de la División Requisa fue clave. Tras una inspección minuciosa, los agentes encontraron los dispositivos ingeniosamente escondidos en el interior de una olla de doble fondo, un método poco habitual que buscaba burlar los controles.

Desde el Servicio Penitenciario destacaron que el procedimiento es el resultado de la combinación entre tecnología y la capacitación del personal. El hallazgo permitió impedir el ingreso de elementos prohibidos y reforzar la seguridad interna.

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