De no creer: se emborrachó con el amigo y entre los dos le dieron una paliza a su mujer

Un hombre se emborrachó con el amigo en su casa de San Martín y entre los dos le dieron una feroz paliza a su mujer. Todo comenzó el sábado a la noche cuando el changarín quiso agredir a su pequeña hija. Ella intervino para frenarlo, fue entonces que el otro hombre la agarró de los cabellos y la golpeó. El esposo, en vez de defender a la señora, hizo causa común y también le pegó y hasta la acuchilló.

Los dos violentos terminaron detenidos por los policías de la Seccional 19na de San Martín y serán juzgados en los tribunales del Sistema Especial de Flagrancia por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas en contexto de violencia de género.

No se dan las identidades completas para resguardar a la víctima, pero fuentes judiciales indicaron que uno de los agresores es de apellido Gamboa, de 45 años y marido de la víctima, y el otro es un tal Molina, de 48 años y vecino. Ambos son de San Martín.

Fuentes del caso señalaron que estos dos hombres estaban bebiendo y se encontraban borrachos. Esto fue alrededor de las 23 del sábado. En un momento dado Gamboa se ofuscó y rompió una botella de cerveza contra la pared, después con ese mismo trozo de vidrio supuestamente amagó con golpear a su hija de 5 años. La mujer, que en ese instante llegaba, se interpuso para evitar la agresión y su marido le lanzó un manotazo y con el filo de la botella rota le cortó la tira del bolso que llevaba.

Como si esto fuese poco, ahí se metió Molina y le gritó: “Vos no sos nadie. Eh, culia…quién sos vos para agarrar a mi mejor amigo…”, a la vez que tomó del cabello a la dueña de casa y la tiró contra la pared, según el informe judicial y policial. Gamboa, no solo que no se puso del lado de ella, al contrario, se sumó y continuó dándole golpes de puño, señalaron. La mujer luego logró zafar y escapó junto a su nena a la casa de una vecina.

Pasado unos minutos, la señora volvió a la casa para buscar un medicamento y de nuevo se encontró con su marido. Este volvió a empujarla y la amenazó: “vos no sos nadie para entrar. Vos, enferma, no entras” y le dio algunos cuchillazos que le provocaron heridas en el brazo izquierdo, todo esto en presencia del amigo, informaron las fuentes.

La mujer salió corriendo y se refugió de otra vez en su vecina. Después llamó al 911 y llegó una patrulla policial de la Seccional 19na, que detuvo a Gamboa. Molina, el amigo, fue apresado en las inmediaciones. La mujer fue asistida en la Comisaría de la Mujer, donde realizó la denuncia. El médico legista constató las heridas cortantes y las lesiones producto de los golpes que le propinaron los dos hombres, aseguraron. Ambos ahora serán juzgados en el fuero Especial de Flagrancia.