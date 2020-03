Ratifican el procesamiento al ex jefe de Policía y otros implicados por la desaparición de Tellechea

La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ratificó el procesamiento contra un ex jefe de Policía de San Juan y otras tres personas por la desaparición forzada del ingeniero Raúl Tellechea, en 2004. Todos ellos habían sido procesados –sin prisión preventiva- en septiembre del año pasado por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, pero los defensores apelaron y ahora un tribunal superior mendocino confirmó ese fallo de primera instancia.

Este revés judicial recayó contra el comisario general (R) Miguel González, el comisario (R) Roberto Mario León, el empleado universitario Juan Marcelo Cachi y la empleada de la mutual de esa casa de altos estudios, Aurora Isabel Ahumada. Todos ellos están acusados de privación ilegítima de la libertad, o sea desaparición forzada, lo mismo que otros dirigentes de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan. La situación de los policías es más grave por su condición de funcionarios públicos.

Raúl Tellechea, tenía 55 años cuando desapareció.

Para el juez Leopoldo Rago Gallo hubo una maniobra para hacer desaparecer a Raúl Tellechea, también empleado de la mutual universitaria, y después para encubrir todo. El ex jefe de Policía Miguel González, el comisario León están acusados de colaborar para desviar la investigación con ocultamiento de pruebas, manipulación de testimonios y pruebas periciales, y la desaparición de grabaciones de escuchas telefónicas con el sólo fin de que no descubrieran el crimen. A Ahumada la acusan de declarar falsamente que vio a Tellechea días después de que desapareció. En el caso de Cachi se cree que ayudó a Luis Moyano, ex titular de la mutual, para que éste pusiera en práctica el plan junto a los otros involucrados para desaparecer al ingeniero. Esos otros implicados son Miguel Del Castillo, Rubén Eduardo Oro y Luis Alonso, todos de la comisión directiva de la mutual. Estos últimos fueron procesados en la causa mucho antes, lo mismo que el ex policía Alberto “Lalo” Flores, una suerte de seguridad privada y “matón” que tenía contactos con Moyano. Otro acusado es Sebastián Cortéz Páez, el arrepentido que declaró que Tellechea estaba secuestrado, que se murió mientras lo tenían en cautiverio y que lo enterraron el río. Tellechea desapareció la noche del 28 de septiembre de 2004, después de mantener una reunión con los miembros de la comisión directiva de la mutual de la UNSJ. Hasta la fecha no aparece.

Tanto González como León, Ahumada y Cachi pueden recurrir a la Corte Suprema de la Nación, como instancia extraordinaria para apelar el procesamiento ahora ratificado por el tribunal mendocino. Sin embargo, el abogado Conrado Suárez Jofré -representante de la familia Tellechea- entiende que con este segundo fallo ya se está en condiciones de elevar la causa a juicio.