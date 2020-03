Estafó al Banco San Juan, el acusado pide probation, la querella quiere una condena mayor

En la Sala Segunda de la Cámara Penal y Correccional, se está juzgando a un sujeto acusado de haber estafado al Banco San Juan, con unos 3 millones de pesos. Este hombre a lo largo de 4 años fue desviando los ingresos de los cobros de tarjetas de crédito y las ponía en su cuenta privada. Este sujeto cuando fue atrapado, ya se había hecho con un total de $3.000.000.

Ahora, Carlos Alberto Correa está siendo juzgado y él busca ser condenado a cumplir una probation por el delito que cometió, ya que en su historial no tiene otro delito. Según fuentes judiciales fiscalía estaría de acuerdo con esta decisión; pero el abogado querellante de la entidad financiera argumentó que no corresponde darle la probation porque no se dan los requisitos legales.

Ante este contexto, ahora el juez que preside el juicio, el doctor Kerman, dirá cuál será la condena que este sujeto deberá cumplir.