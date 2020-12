Este es el sujeto detenido por golpear y maltratar a una anciana en Capital

Un hombre quedó detenido en Capital después de que su tía, una anciana de 82 años, le dijera a personal policial la maltrataba y la golpeaba cuando llegaron hasta su domicilio por el llamado al 911 de vecinos. Luego de requisar la casa, los efectivos descubrieron que el acusado tenía un arma de fuego.

Según informaron fuentes judiciales, el sospechado no sólo agredía a la abuela sino que también no le daba de comer y hasta le retenía la tarjeta de cobro del sueldo y no le daba dinero. El detenido fue identificado como Gonzalo Moreno, de 37 años, mientras que la víctima es Elsa Eli Moreno.

El hecho sucedió en una vivienda de Villa Jardín, donde ambos involucrados conviven y de donde las autoridades hallaron y secuestraron una planta de marihuana de un metro y medio. Por otra parte, la pistola que encontraron era de marca Wesson, calibre 38, sin municiones.

Acorde al relato de las fuentes allegadas, cuando el sobrino de la mujer se ausentó, la anciana le confesó a los policías que le tenía miedo a su familiar porque le pegaba, le tiraba el pelo, no le daba de comer ni de beber y que, además, hacía como un mes que había sido operada de la cadera y no había tenido asistencia médica post operatoria porque su sobrino no quería. "Que le tenía terror a su sobrino, porque sabía que se drogaba y tenía un arma escondida en la casa", trascendió.

Ante esto, procedieron con la aprehensión de Moreno y dieron intervención al Departamento de Drogas Ilegales de la Policía de San Juan, al igual que a Flagrancia. Asimismo se dispuso la asistencia del servicio de Emergencia del 107.

Moreno fue trasladado a la sede de la Comisaría 27, imputado del delito de Violencia de género e intratafamiliar, y de tenencia ilegal de arma de fuego.