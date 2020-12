Triple asalto en Chimbas: en uno, amenazan a una mujer con escopeta y golpean a su hija

Lo que pasó en la madrugada de este miércoles en Chimbas fue terrible. Se cree que cinco ladrones cometieron tres asaltos al hilo en una zona de fincas ubicada por calle Rodríguez y Necochea. Estos atacaron con mucha violencia y todos iban con armas de diferentes calibres.

El primero de los casos fue el más violento de todos. Nilce Rosal (casera de una finca) estaba junto con una amiga y sus dos hijos una beba y otra de 14 años sentados en el patio de su casa. En un momento vio que su perro empezó a tener actitudes extrañas, pero no le pasó importancia. Y fue ahí cuando cinco desconocidos armados aparecieron de la oscuridad.

“Fueron directo contra nosotros. A mí (Nilce) y a mi amiga nos pusieron a cada una escopeta en el pecho, a mi hijito lo apuntaron con un revólver y a mi hija más grande le pegaron un cachetazo y la apuntaron con otra arma”, dijo angustiada Nilce Rosal a este diario.

Todos los delincuentes estaban preparados para cometer estos delitos, porque iban vestidos con ropas oscuras, muy armados y hasta uno llevaba una mochila de montaña (tamaño grande) para guardar cosas. Dos llevaban escopetas, otro par con revólveres y el restante iba con un cuchillo tipo carnicero.

Después de ser sorprendidos, los ladrones les exigieron a todos que se metieran a la casa. Ya en el interior, unos se encargaron de atarlas en diferentes sillas a las mujeres y otro (que según la víctima era el más violento y era el que le había pegado a su hija) le empezó a exigir plata. Nilce siempre le fue sincera y le dijo que no tenía nada de dinero y solo le dio una billetera con 1000 pesos.

Así le dejaron desordenada la casa.

Los ladrones fueron incapaces de creerle y empezaron a revolver toda la casa (le revisaron hasta la heladera) y le encontraron otro poco de dinero y le sustrajeron un total de $10.000. Aparte, se llevaron un televisor de 43 pulgadas y tres celulares. “Me duele mucho el televisor, lo he sacado hace tres meses y ya no lo tengo”, dijo apenada Nilce.

En medio de este robo pasó una situación que para todos fue muy rara. La damnificada dijo: “Empezaron a decirme que se habían equivocado de casa, que me quede tranquila y que ya se iban. Me dijeron así: ‘Calmate mamita no te va a pasar nada, nos hemos equivocado de lugar’. Igual así me llevaron todo”.

La damnificada, que está hace dos meses como casera en esta vivienda, explicó los atacantes tenían otra tonada: “no eran sanjuaninos”, dijo.

Cuando los ladrones se fueron ella pudo liberarse de las cuerdas, pero los habían dejado encerrados. Una hora después llegó la pareja de ella (se había ido a jugar al futbol y se había llevado a otro de sus hijos). Él le abrió la puerta y recién ahí la damnificada pudo ir al frente de la finca y pedir ayuda a la Policía.

La tormenta para esta joven mamá de tres hijos terminó, pero el ataque de estas personas recién empezaba. Personal policial que trabajó en el lugar del hecho dijo que estos desconocidos atacaron hasta dos veces más esa noche. Los ladrones le revolvieron toda la vivienda a la víctima.

Según precisaron altas fuentes policiales a este diario. La persona que había sido la segunda víctima (otro sereno) expresó que se encontró con estas personas en otra finca. Pero en este caso él pudo huir y cuando se estaba escondiendo en su casa, estos delincuentes le habrían disparado.

Los ladrones huyeron de esa zona rápidamente y todavía con sed de delinquir fueron por otro domicilio. En esta ocasión para robarle a unas personas que estaban en un cumpleaños. No precisaron la cantidad de elementos que se robaron, pero por las características que fueron aportados por los damnificados serían los mismos ladrones.

Nilce expresó que la zona siempre fue segura y es la primera vez que le pasa esto. “Esta noche (por el miércoles) sentí tiros muy al fondo minutos después de lo que me pasó a mí, seguramente era este señor que también fue asaltado”, terminó diciendo.

Personal de comisaría 17ma, en conjunto con las Brigadas de Investigación y de las diferentes secciones de la Central de Policía trabajaron en la investigación de estos hechos.

Una finca que ya fue víctima de delincuentes

A principio de este año, precisamente en Febrero, otra familia que se encargaba de cuidar esta vivienda fue víctima de desconocidos. En aquella ocasión, uno o más delincuentes le robaron el televisor, una garrafa, ropa, un cubrecama y al menos 7 chanchos vivos.